Idee revoluționară lansată în fotbal: echipele naționale să fie formate din jucători de până la 23 de ani

La 76 de ani, Aurelio De Laurentiis nu duce lipsă de idei. Ultima dintre ele ar revoluționa fotbal, dacă ar fi aplicată.

Președintele clubului Napoli a participat la cea de-a 50-a aniversare a Fundației Naționale Italo-Americane (NIAF), de la Washington: „Dacă lași jucători peste 30 de ani să joace pentru echipe naționale și se accidentează, vei lovi ligile naționale în tibie”.

Aurelio De Laurentiis speră să schimbe mecanismele care reglementează fotbalul, atât la nivel național, cât și internațional. Utilizarea jucătorilor de către echipele naționale ale țărilor respective este un subiect interminabil.

„Se joacă prea mult și, în cele din urmă, jucătorii nu vor mai putea juca 50, 60 sau 70 de meciuri pe an. Nimeni nu a înțeles că trebuie să existe o limită pentru jucătorii echipelor naționale: după 23 de ani, nu mai ajungi la echipa națională pentru că trebuie să descoperi jucători noi. Dacă lași pe cineva să joace la 37, 35 sau 30 de ani și apare o accidentare, dăm o lovitura ligilor naționale în tibie. Nu există respect și nu se plătește suficient pentru împrumutul unui jucător care este plătit de cluburi pentru un an. Și acest aspect trebuie reglementat”, este teoria lui De Laurentiis.

Problema, potrivit președintelui lui Napoli, poate fi rezolvată prin modificarea formatelor actuale, dar este conștient că nu este o sarcină ușoară. „Europa trebuie să se schimbe și, în opinia mea, a venit momentul. Liderii fotbalului nu vor să se transforme, de teama de a-și pierde pozițiile confortabile, dar a venit momentul să schimbăm regulile și formulele ligilor”, a mai spus acesta.