Contradicția carierei lui Chivu: curajos cu granzii, timid cu cei mici. De ce se consideră „idiotul clasic”

Victorie uriașă cu Juventus Torino (succes obținut după o așteptare de 10 ani), remize de palmares cu Inter Milano și cu Lazio Roma, iar duminică seară, egal alb cu liderul Napoli, în etapa a 33-a (penultima).

Sunt rezultatele care ar fi trebuit s-o situeze pe Parma pe un loc călduț la mijlocul clasamentului în Serie A și care arată limpede că antrenorul „cruciaților”, Cristi Chivu, 44 de ani, nu se teme de granzi. Realitatea arată însă diferit. Parma nu reușește să facă diferența în meciurile cu cei mici. Rezultatele mari contrastează cu eșecuri contra unor adversari „normali”: 1-2 cu Empoli și 0-1 cu Como. Astfel, cu 33 de puncte adunate, Parma este doar pe locul 16, iar Empoli, aflată pe loc retrogradabil (18), are 31 de puncte.

În ultima rundă, Parma va întâlni Atalanta (deplasare), care și-a asigurat prezența în Liga Campionilor nu mai poate pierde locul 3. Trupa din Bergamo vine după un 3-2 cu Genoa lui Dan Șucu, în deplasare. Chivu a continuat rezultatele uluitoare la Parma și a blocat duminică seară liderul Napoli, 0-0, scor care i-a pus titlul pe tavă echipei sale favorite, Inter, dar milanezii n-au profitat, remizând acasă cu Lazio (2-2), într-o etapă, penultima, cu dramatism în Serie A. Înainte ultimei runde, Napoli are un avans de un punct și joacă acasă cu Cagliari, rămasă fără obiectiv.

Merge și în sezonul viitor?

Condiția pentru ca românul să rămână la Parma este, în primul rând, salvarea de la retrogradare. Federico Cherubini, președintele grupării „gialloblu”, omul despre care s-a spus că a insistat pentru numirea românului, s-a declarat încântat de Chivu și l-a confirmat în funcție și pentru sezonul următor. „A adus la echipă entuziasm și profesionalism, calităţi care l-au ajutat în cariera extraordinară de fotbalist și pe care le vedem acum pe teren. Sper că va fi doar primul pas pentru el în lumea fotbalului mare, deoarece în sectorul juvenil a obținut deja rezultate importante. Sper ca salvarea de la retrogradare să fie primul pas pentru el. Indiferent de asta, cred că muncește într-un mod corect și suntem foarte încântați”, a transmis Federico Cherubini, potrivit parmalive.com.

Destinul de antrenor al lui Chivu putea fi cu totul altul. Spre sfârșitul lunii mai 2024, după ce l-au demis pe John van 't Schip (60 de ani), „lăncierii” îi ofereau lui Cristi Chivu un contract întins pe 3 ani (în primii doi să fie „secund”, iar apoi să preia prima echipă).Însă, fostul fundaș al naționalei României a decis să respingă oferta olandezilor, deoarece își dorea ca, odată cu plecarea de la Inter Primavera, să aibă o experiență direct ca antrenor principal.

Ar fi fost mai bun la Ajax?

În cele din urmă, oficialii lui Ajax Amsterdam au continuat negocierile cu alți tehnicieni și au decis, în cursul zilei de 23 mai să-l prezinte drept noul tehnician al echipei pe italianul Francesco Farioli (36 de ani). Farioli a părăsit-o pe Nice (formație din Ligue 1) ca să vină la Ajax, care acum, cel mai probabil, va fi dat afară. A fost nebunie în prima ligă de fotbal a Olandei, cu Ajax Amsterdam prăbușindu-se pe final de sezon și pierzând titlul la un punct distanță. La finalul lunii mai 2024, gruparea „lăncierilor” îl refuza pe Cristi Chivu, care își dorea să fie „principal”, iar nu „secund” - cum i-au propus oficialii clubului, ca să numească un antrenor fără nume și fără mare experiență la nivel înalt: Francesco Farioli. Cu italianul pe bancă, Ajax a ratat titlul în mod uluitor.

Explicații după eliminare

Cristi Chivu a oferit detalii despre eliminarea din finalul partidei Parma - Napoli 0-0. Românul şi-a asumat vina pentru că a intervenit în conflictul dintre antrenorul adversarei, Antonio Conte, şi un membru al propriului staff. Chiar dacă imaginile sugerează că românul a încercat să aplaneze diferendul, tehnicianul „cruciaţilor” regretă că s-a implicat şi spune că va învăţa din această experienţă. „Mă consider idiotul clasic, care, când primeşte o palmă, se ceartă, ripostează. Sunt vinovat de asta! Mi-am întins brațele să îmi cer dreptatea, arbitrul a interpretat diferit, nu știu ce informații au apărut. Îmi cer scuze băieților pentru că nu voi fi pe bancă în ultimul meci din sezon, îmi pare rău pentru asta. Am mai primit o palmă în trecut, am primit o palmă astăzi și voi mai primi palme în viitor. De acum înainte, voi întoarce și celălalt obraz, nu e o problemă”, a spus Chivu, citat de parmalive.com.