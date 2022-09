Halep alunecă în ierarhia WTA: Scenariul negru de după US Open

US Open 2022 a ajuns în faza sferturilor. În ceea ce privește tabloul feminin, aici marea favorită la trofeu rămâne Iga Swiatek. Iar o jucătoare pentru care aceasta poate fi una dintre ultimele șanse de a-și trece în cont un trofeu major e Karolina Pliskova (30 de ani).

Cehoaica e cea mai în vârstă sfertfinalistă de la US Open 2022. Colegă de generație cu Halep (31 de ani), Pliskova are în palmares două finale pierdute de Grand Slam (la Wimbledon 2021 și US Open 2016), plus două semifinale (la French Open 2017 și Australian Open 2019).

Un eventual triumf al Pliskovei, la New York, ar afecta și mai mult clasamentul Simonei Halep. În acest moment, din cauza eliminării din turul I, „Simo“ a coborât deja două poziții în ierarhia live, actualizată în timp real, de pe 7 pe 9. Peste ea au trecut deja Gauff și Pegula, cele două americance ajunse în sferturi. În cazul în care Pliskova va câștiga US Open, Simona va ocupa locul 10 WTA, începând de luni.

Cel mai negru scenariu pentru Halep ar fi ca finala feminină să fie disputată de Pliskova și Garcia și câștigată de sportiva din Cehia! Pentru că, în acest caz, ambele jucătoare o vor depăși pe Simona, care ar cădea pe 11, în ierarhia care va fi publicată pe 12 septembrie.

US Open 2022, sferturi

Masculin

Berrettini (14 ATP) – Ruud (7 ATP)

Marți, ora 19.00 (Eurosport)

Kyrgios (25 ATP) – Khachanov (31 ATP)

În noaptea de marți spre miercuri, după ora 04.00 (Eurosport)

Sinner (13 ATP) – Alcaraz (4 ATP)

Rublev (11 ATP) – Tiafoe (26 ATP)

Se vor juca, miercuri, după ora 19.00 (Eurosport)

Feminin

Jabeur (5 WTA) – Tomljanovici (46 WTA)

Marți, după ora 21.00 (Eurosport)

Gauff (12 WTA) – Garcia (17 WTA)

În noaptea de marți spre miercuri, ora 02.00 (Eurosport)

Swiatek (1 WTA) – Pegula (8 WTA)

Pliskova (22 WTA) – Sabalenka (6 WTA)

Se vor juca, miercuri, după ora 19.00 (Eurosport)