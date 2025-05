George Simion ascultă de ce îi spune un om influent din fotbalul românesc. Dezvăluirile liderului AUR

Fost ultras în galeriile de fotbal, George Simion are conexiuni în fotbal. Prin Gigi Becali, care i-a „sponsorizat” nunta cu brânză, dar și prin fostul mare arbitru internațional Adrian Porumboiu, om de afaceri care domină Vasluiul.

În octombri 2024, înainte de alegerile în care n-a prins finala, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, George Simion a dezvăluit legătura cu Adrian Porumboiu, fost arbitru și fost patron de la echipa FC Vaslui.

Simion a amintit despre celebra sa nuntă cu Ilinca, în 2022: „Domnul Becali ne-a ajutat la nuntă cu brânza. Ăsta a fost darul lui de nuntă, că am vrut ceva specific de la fiecare. Și am zis: «Nea Gigi, tu poți să ne dai brânză dacă vrei». Legumele le-am luat din zona Băleni, Lungulețu, zona legumicolă”.

Apoi, discuția a alunecat spre Porumboiu: „Da, da! Și așa am reușit să facem un ospăț pentru 20.000 de suflete. Domnul Porumboiu, marele arbitru, îmi zicea: „Renunță că o să eșuezi, e nebunie ce faci!". Uite că am scos-o la capăt și n-au fost probleme. N-a venit, n-a venit (n.r. - la nuntă), dar e unul dintre oamenii cu care mă sfătuiesc și cu care vorbesc. Vorbesc cu mulți oameni din lumea sportului.

Este unul dintre oamenii de afaceri care au avut de suferit în acești 34 de ani din cauza felului în care funcționează, în momentul ăsta, lucrurile în statul român. Și de domnul Porumboiu mă leagă o amintire.

Tata lucra la BRD și mergea de inspecta sucursalele. De asta am și încredere în domnul Porumboiu și în sfaturile dumnealui. El era printre oamenii care se împrumutau la bancă și a dezvoltat aproape de la zero afacerile în zona agriculturii. Și-a luat un credit de la BRD când încă nu veniseră francezii și i-a dat o carte de vizită lui tata pentru mine: „Pentru George Simion, în speranța că va ajunge o mare glorie a fotbalului". Uite că n-am ajuns o mare glorie a fotbalului... O să o caut pe acasă dacă mai am cartea aia de vizită”.

Porumboiu face zid în jurul lui

Într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, Adrian Porumboiu, 74 de ani, se fălește cu relația pe care o are George Simion. A dezvăluit că-l știe pe liderul AUR de când aceasta venea la meciurilor celor de la FC Vaslui și că-l simpatizează, dar susține că nu a făcut campanie pentru el înainte de alegeri.

„Într-adevăr, pe George îl cunosc de mulți ani. Nu pot să mă dezic de el. Chiar l-am votat în primul tur din noiembrie. Inclusiv acum l-am votat. A fost unul dintre suporterii frumoasei echipe pe care a avut-o FC Vaslui, oprindu-se de multe ori la meciurile noastre când era în trecere prin Moldova.

Citește și: Cine este omul din fotbal care a devenit mâna dreaptă pentru George Simion la protestele din București

Știu sigur că la acea vreme a avut preocupări unioniste. Dar iată că s-a găsit unul din servitorii lui Vladimir Plahotniuc (n.r- om de afaceri din Republica Moldova și fost prim-vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova), pe nume Anatol Șalaru, care era ministrul Apărării în Moldova, să spună o minciună gogonată, cum că Simion ar fi fost agent rus. El nu făcea altceva decât să scrie pe garduri că Moldova e România. El venea la meciuri la Vaslui, se comporta elegant.

Eu nu fac politică. Dar am voie să am simpatii. Nu mă implic și nu m-am implicat în politică. Eu nu sunt membru de partid, nu am făcut politică. Mi-am văzut de treaba mea. Dar am drept să votez pe cine consider eu și, sincer, mie Simion îmi e simpatic.

Dacă românii au ales cu 40% ce mai pot spune? Ce poți să mai spui? E un scor redutabil pentru George și rușinos pentru cei care conduc așa cum conduc România de atâția ani. La un asemea scor, orice comentariu e de prisos. Votul e vot și e în afara oricăror bănuieli legate de alte intervenții, așa cum ne-am obișnuit să facem.

Legat de turul 2 nu pot să fac pronosticuri. Mulți se vor aduna în jurul lui, unii împotriva lui. Se joacă. Aici nu e nici VAR să mai faci blaturi cu VAR-ul. Contează ce votează oamenii. Votul e vot.

Scorul e scor! La fotbal, înainte, când câștigai cu un scor mare, ca să glumesc un pic, adversarul era pus să-și dea echipamentul jos. Nu le cerem celor care au pierdut să-și dea echipamentul jos, dar, în mod normal, ar trebui să-și caute alte preocupări, pentru că scorul e de-a dreptul rușinos! Ce, să spun că au greșit oamenii? Au votat românii. România e galbenă! Nu ai ce să faci!

Mai departe, ce va fi în turul 2 e altă poveste. Momentan, Simion are 40%. Așa au ales oamenii. Să se adune lumea și să câștige ceilalți cu 60%.

Când o aud pe asta cu rușii... Nu vin rușii peste noi! Ei au altă treabă. Din UE și din NATO nu se scoate nimeni! Simion nu are treabă cu rușii! E ancorat în relațiile cu Franța, SUA și alte țări. Nu e pro-rus!”, a declarat Adrian Porumboiu pentru GSP.ro.

A ținut aproape de Băsescu

Deși spune că nu a avut legături cu politica, Adrian Porumboiu a ținut aproape de Traian Băsescu, care a fost parlamentar de Vaslui. La alegerile legislative din 1992 a fost ales deputat de Vaslui din partea FSN (1992 - 1996).

În 2008, președintele de atunci României, Traian Băsescu glumea cu omul de afaceri: „Ți-a intrat cinstea în sânge, după ce te-ai lăsat de arbitraj!”, i-a a spus râzând „Băse” lui Porumboiu, care a replicat: „Cinstea nu mi-o poate lua nimeni. Am fost al naibii de legist toată viața si nu mă pot schimba”.

„Adrian Porumboiu poate da lecții oricărui om de afaceri din România. Ce a făcut el trebuie să fie luat drept model de către toată lumea”, a continuat Băsescu atunci, aflat la inaugurare unei noii fabrici de ulei a finanțatorului de la FC Vaslui.

Un alt apropiat din fotbal al lui George Simion este Ciprian Paraschiv, fost fotbalist și fost președinte la Poli Iași.