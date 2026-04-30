FIFA vrea să revoluționeze fotbalul cu o regulă adoptată deja de FRF. În România, decizia a produs revoltă

Consiliul FIFA, reunit ieri la Vancouver, Canada, a aprobat în unanimitate un proces de consultare cu toate părțile interesate pentru a studia fezabilitatea proiectului care să oblige echipele să aibă întotdeauna pe teren cel puțin un jucător de categoria sub 20 sau sub 21 de ani. Jucătorul ar trebui să fie produs în sistemul de tineret al clubului.

Propunerea va fi prezentată Consiliului FIFA de anul viitor. În Superliga de fotbal a României, regula U21 este în vigoare și naște controverse, impunând folosirea în permanență a unui jucător român în primul 11, pentru a ajuta echipa națională.

Primul obstacol în calea FIFA ar putea fi cel legat de legalitate. Modelul există în Europa din 2026, iar regula FIFA ar urma să se referă la „jucători autohtoni”, indiferent de naționalitate. O dispoziție UEFA adoptată de multe federații.

UEFA impune anumite reguli în ceea ce privește jucătorii pe care un club trebuie să îi înregistreze. Din sezonul 2006-2007, UEFA a impus ca în lot să existe cel puțin 4 jucători crescuți la propriul club și alți 4 crescuți la alte cluburi din aceeași federație. Însă nu este obligatoriu ca aceștia să și joace.

Uniunea Europeană, în lupta sa împotriva discriminării, a dezbătut în repetate rânduri legitimitatea „jucătorilor autohtoni”.

Un jucător (Rafelov) și clubul său (Antwerp) au făcut apel la un judecător belgian, pentru a contesta regula. Judecătorul a trimis cazul la Curtea UE.

CJUE a stabilit în decembrie 2023 că astfel de reguli pot fi discriminatorii și pot justificate doar dacă contribuie cu adevărat la dezvoltarea tinerilor. Însă Curtea de Justiție a stabilit că decizia finală rămâne la nivel național, fiecare țară putând decide dacă regula e una discriminatorie.