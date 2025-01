Regula U21: mândrie pentru FRF, dictatură pentru Becali. Deputatul AUR vrea să o desființeze prin lege exact când merge perfect

Site-ul oficial al Federației Române de Fotbal a prezentat o statistică despre jucătorii U21 care au jucat în primele 21 de etape ale acestui sezon din Superliga. Foarte interesant e că în fiecare rundă a existat cel puțin un marcator din această categorie, situație care nu s-a mai întâmplat niciodată de când s-a introdus regula U21, în 2016.

În 2016, Federația Română de Fotbal a decis ca toate cluburile din primul eșalon să aibă cel puțin un tânăr jucător pe teren în toate partidele. Multe cluburi au contestat vehement această normă, considerând că nu e conformă cu fotbalul profesionist. Argumentul principal al unor antrenori era că nu pot folosi cei mai buni jucători pe care îi au la dispoziție, pentru că sunt obligați să joace cu câte un tânăr.

Premieră din 2016 încoace

FRF a rămas fermă pe poziții, iar regula U21 a început să dea roade. La final de an, site-ul oficial al forului care guvernează fotbalul românesc a prezentat o statistică pentru acest sezon din Superliga, care scoate în față un aspect nemaiîntâlnit. Pentru prima dată din 2016 încoace, în fiecare etapă disputată până la pauza de iarnă a existat cel puțin un marcator U21.

Cei mai prolifici astfel de fotbaliști au fost Louis Munteanu (CFR Cluj) și Vladislav Blănuță (U Cluj), fiecare reușind să înscrie câte 9 goluri. Jucătorii care se încadrează la regula U21 au marcat în total 71 de goluri, ceea ce reprezintă 17,88% din totalul reușitelor din primele 21 de etape. Procentul este mult peste cel din precedenții doi ani, când abia s-a trecut de 11%.

Tinerii U21, tot mai mulți și mai buni în Superliga

Statistica arată că majoritatea cluburilor au început să mizeze pe tineri mai mult decât o impune regula U21. 96 de jucători U21 au evoluat în prima parte a campionatului, mai mulți decât în tot sezonul trecut. 25 dintre ei au debutat în actuala stagiune pe prima scenă, iar 8 au marcat în premieră. Unul dintre performeri este Cătălin Cîrjan, care e singurul jucător U21 care a fost titular în toate cele 21 de partide. Doar Vladislav Blănuță a mai jucat în toate meciurile celor de la U Cluj, dar în unele a intrat pe parcurs.

Gigi Becali: „O scot prin lege“

FRF se laudă cu regula U21, pe care Gigi Becali, patronul de la FCSB, vrea s-o desființeze acum, din moment ce a devenit deputat AUR. „O să scot eu acum regula U21 și nu o să mai fie. O scot prin lege. Fac o lege prin care nu îți mai permit să dictezi. Eu scriu în Legea Sportului că o entitate nu poate să facă dictatură. Acolo va scrie că nu poți să impui mai multe lucruri. Asta e neconstituțională. O să mai scoatem noi. Eu sunt cât un Parlament.

Spuneați că nu e o chestiune dictatorială, că e democratică. Eu am altă filosofie. Chestiunea că nu a fost impusă. Cine? Costică? Vasilică? Care, ăia de le dați voi câte o cafea pe acolo? Faceți tiranie la Federație, că vă folosiți de săraci. Asta se numește tiranie. O să scădem noi și puterea Federației. O să vedeți. Nu că o fac așa... Am spus de atâtea ori să scoată regula. Dacă nu ați vrut, o să vedeți cum vi se micșorează vouă puterea“, a promis Gigi Becali. Și craioveanul Mihai Rotaru se împotrivește din răsputeri regulii, chiar dacă 8 goluri ale Universității au fost reușite de jucători sub 21 de ani.

Tineretul, în cifre

Iată mai jos și alte statistici prezentate de frf.ro privind jucătorii U21:

Topul marcatorilor U21

Louis MUNTEANU (CFR Cluj), Vladislav BLĂNUȚĂ (Universitatea Cluj) – 9 goluri

Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova) – 7 goluri

Cătălin CÎRJAN (Dinamo), Ianis STOICA (Hermannstadt), Mihnea RĂDULESCU (Petrolul) – 4 goluri

Cele mai multe minute jucate

Cătălin CÎRJAN (Dinamo) – 1.662 minute

Robert POPA (UTA Arad) – 1.438 minute

Ianis STOICA (Hermannstadt) – 1.425 minute

Andrei BORZA (Rapid) – 1.389 minute

Ovidiu PERIANU (Unirea Slobozia) – 1.360 minute

Echipele cu cele mai multe goluri U21

CFR Cluj – 11 goluri

Universitatea Cluj – 9 goluri

Universitatea Craiova – 8 goluri

Hermannstadt – 7 goluri

Cluburile cu cei mai mulți jucători U21 folosiți

Farul Constanța – 12

Dinamo – 9

ACS Petrolul 52 – 8

FC Rapid 1923 – 7

Universitatea Cluj, UTA Arad, Hermannstadt, Oțelul Galați, Gloria Buzău – 6

Echipele cu cele mai multe minute U21

Farul Constanța – 3.996 minute

Dinamo – 3.710 minute

FC Rapid 1923 – 3.607 minute

CFR Cluj – 3.602 minute

UTA Arad – 2.622 minute

Echipele cu cea mai mare medie de minute/apariție U21

CFR Cluj – 75 minute

UTA Arad – 59,5 minute

FC Rapid 1923 – 56,3 minute

FCSB – 54,7 minute

Dinamo – 52,2 minute