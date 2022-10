FCSB – Silkeborg, „bombă cu ceas“ în Conference League: De ce riscăm să vedem un alt dezastru fotbalistic

Deși FCSB a fost călcată în picioare de Silkeborg, săptămâna trecută, Becali a promis revanșa, în meciul de acasă. „N-o să fie ușor, dar o să fie meciul nostru. Va intra artileria grea! Trebuie să ne răzbunăm. Trebuie să ne spălăm păcatele. Câștigăm acum, apoi mergem și batem în Belgia (n.r. - pe Anderlecht) și gata. Vine apoi West Ham la noi acasă, o s-o spulberăm! Am echipa prea puternică! La București, echipa noastră o să fie imbatabilă. Să ne raportăm și la faptul că cei de la West Ham vor fi deja calificați până la meciul de la București cu noi“, a spus latifundiarul din Pipera, la Pro Arena.

Din păcate pentru Becali, ca de obicei, el pare a fi rupt de realitate. El vorbește acum despre victorii cu Anderlecht și West Ham, dar FCSB va avea probleme serioaseă, diseară, cu Silkeborg. Pentru că apărarea, una vraiște cu titularii Dawa și Tamm, va fi serios afectată în lipsa celor doi, care se confruntă cu probleme medicale. Foarte probabil, cuplul de fundași centrali va fi format din Haruț și Bouhenna. Această formulă e o „bombă cu ceas“, în condițiile în care cei doi stoperi au avut evoluții foarte slabe, în puținele minute în care au jucat, în acest sezon.

CFR, pierdere mare

Clujenii sunt într-o grupă pe muchie de cuțit, dar și-au pierdut liderul pentru partida cu Slavia Praga. Ciprian Deac, accidentat în meciul cu UTA, va lipsi atât diseară, cât și în weekend, în partida cu Sepsi. Nici Debeljuh, Burcă și Bordeianu nu vor fi disponibili, diseară, toți având probleme medicale.

Conference League, etapa a 4-a, diseară

Grupa B

FCSB – Silkeborg 22.00, Pro Arena

West Ham – Anderlecht 22.00

Clasament

1. West Ham 3 3 0 0 7-3 9

2. Anderlecht 3 1 1 1 1-1 4

3. Silkeborg 3 1 0 2 7-4 3

4. FCSB 3 0 1 2 1-8 1

Grupa G

CFR Cluj – Slavia Praga 19.45, Pro Arena

Ballkani – Sivasspor 19.45

Clasament

1. Ballkani 3 1 1 1 7-7 4

2. Sivasspor 3 1 1 1 5-5 4

3. Slavia Praga 3 1 1 1 4-4 4

4. CFR Cluj 3 1 1 1 2-2 4

Sistemul de calificare

În Conference League, la finalul fazei grupelor, echipa de pe locul 1 va merge direct în optimi. Echipa de pe locul 2 va juca un play-off cu o adversară care va ocupa poziția a 3-a într-o grupă de Liga Europa. Învingătoarea va merge și ea în optimile Conference League.

Sumele puse în joc în Conference League

*Fiecare victorie: 500.000 de euro

*Fiecare remiză: 166.000 de euro

*Locul 1 în grupă: 650.000 de euro

*Locul 2 în grupă: 325.000 de euro

*Calificarea în primele faze eliminatorii: între 300.000 şi 600.000 de euro