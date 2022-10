Becali îi dă pe toți afară după Silkeborg - FCSB: „Sunt praf, circari! Trebuie să scăpăm de ei”

FCSB a desconsiderat competiția și mers cu rezervele în Danemarca pentru meciul din etapa a 3-a a Conference League. Rezultatul s-a văzut: 5-0 pentru gazde. Jucătorii care au evoluat mai puțin în campionat au arătat că n-au față de Europa și că sunt adunați - pe bani mulți - de la echipe din subsolul clasamentului.

Decizia de a odihni titularii în meciul Silkeborg - FCSB, pentru a fi apți la meciul de campionat cu Petrolul e regretată de patronul Gigi Becali după dezastrul din Danemarca. Finanțatorul FCSB dă vina pe jucători, uitâmnd că el este cel care bulversează echipa și antrenorii prin hotărârile sale care nu au de-a face cu fotbalul profestionist.

„Normal că mă deranjează ceea ce s-a întâmplat. Nici eu nu mă aşteptam la aşa ceva. Dacă ştiam că sunt aşa de slabi, nici eu nu îi lăsam acasă pe ceilalţi. De unde să… nu credeam că sunt slabi în halul ăsta. Adică nu îmi închipuiam. Acum, într-un fel îmi pare bine că ştiu unde sunt, ştiu unde mă aflu, ştiu ce jucători am. Ştiu că sunt praf. Ăia sunt praf, nu ai ce să faci cu ei”, a declarat Becali, conform Fanatik.

În retur vor juca titularii!

„Trebuie să scăpăm de ei. Să iei atâtea goluri… Am zis că mergem, poate câştigăm, poate facem un egal, poate mâncăm bătaie. Un gol, hai două, dar aşa ceva? Adică, să fie circ? Nu am crezut că ei sunt circari. Eu nu am crezut că am dat bani pe aşa ceva. Toţi jucătorii care au fost pe teren au fost luaţi cu bani. S-au dat bani pe ei: 1,7 milioane de euro, 350.000, 250.000, 850.000, s-au dat bani. Toţi jucătorii au fost luaţi cu bani. Eu am trimis acolo nişte jucători pe care am dat bani în România. Mulţi. De unde să ştiu că sunt praf? O să vedem la iarnă de cine putem să scăpăm. Au contracte, o să vedem cum facem”, a spus Gigi Becali.

Patronul FCSB a decretat că la meciul retur cu Silkeborg din Conference League, de pe Arena Națională, vor evolua titularii: „La retur bag titularii. E normal. În toate meciurile de acasă vor juca titularii. În deplasare este obositor. Şi în orice situaţie, nu am cum să mai fac aşa ceva, pentru că ne facem de râs. Este prea mare ruşinea”.

Echipă de 6 milioane de euro, zero fotbal

Ștefan Târnovanu - 350.000 de euro

Radu Boboc - 400.000 de euro

Joyskim Dawa - 350.000 de euro

Denis Haruț - 660.000 de euro

Alexandru Pantea - venit din Academie

Răzvan Oaidă - 700.000 de euro

Marco Dulca - 250.000 de euro

David Miculescu - 1,7 milioane de euro

Andrei Dumiter - 350.000 de euro

Octavian Popescu - 200.000 de euro

Bogdan Rusu - 250.000 de euro

Eduard Radaslavescu - 1 milion de euro

Alexandru Musi - venit din Academie

Ianis Stoica - venit din academie

Rachid Bouhenna - venit gratis

Jucătorii folosiți de FCSB cu Silkeborg costă, în total, 6,2 milioane de euro.