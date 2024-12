Fără somn noaptea, Simona Halep maltratează limba română de la Dubai

Aflată odinioară pe locul 1 mondial, Simona Halep, 33 de ani, este astăzi pe locul 877 mondial la simplu, poziție staționară față de săptămâna trecută.

Halep a plecat departe de frigul din România. Se află momentan la Dubai, unde pregătește noul sezon, în care și-a propus să revină între primele 100 de jucătoare ale lumii.

„Consiliul Jucătoarelor nu a vrut să-mi dea clasamentul pe care îl aveam în iulie anul trecut şi nici WTA nu a fost de acord. Aşa că acest lucru a fost foarte dezamăgitor, pentru că eu chiar simt şi chiar cred că merit să mi-l recuperez. Nu m-am uitat niciodată la puncte în toată viaţa mea. Dar acum am verificat de câte puncte am nevoie pentru a intra în Top 100. Sunt aproximativ 900, aşa că voi vedea. Dacă sunt suficient de bună, voi fi acolo”, a dezvăluit Simona Halep pentru The Telegaph

Revoltată de felul cum a fost tratată comparativ cu italianul Jannik Sinner și, mai ales, cu poloneza Iga Swiatek, Simona a recunoscut că are din nou insomnii, după ce abia reușise să-și recapete liniștea.

Virgulă între subiect și predicat

Trează noaptea de atâtea griji, „Simo” își umple timpul de după ședințele de pregătire butonând telefonul mobil. Postează pe Instagram, platforma sa favorită, imagini de la antrenamente și mesaje motivaționale.

Sportiva din Constanța respectă întocmai etapele indicate de psihologi. După furia care apare la o situație potrivnică, oamenii experimentează acceptarea și iertarea.

Românca a dorit să exprime faptul că nu poartă ranchiună cuiva (ITIA, în cazul său), însă o face „maltratând” limba română.

Mai exact, pune greșit virgula, între subiect și predicat, în mesajele postate pe story-ul rețelei sociale: „Oamenii slabi, sunt răzbunători...”, „Oamenii puternici, sunt iertători...”.