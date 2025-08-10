V-ați săturat de reclamele care curg permanent pe telefonul Samsung? Cum le puteți dezactiva

Dintre toți marii producători de smartphone-uri, Samsung are unele dintre cele mai scumpe telefoane pe care le puteți cumpăra în acest moment.

Noul Galaxy Z Fold 7 este vârful de gamă al smartphone-urilor de ultimă generație și se vinde la un preț exorbitant de 2.000 de dolari. Imaginează-ți cum te simți când despachetezi telefonul tău elegant și premium și îl pornești pentru prima dată, doar pentru a fi bombardat cu reclame.

Este imposibil să ne imaginăm o companie precum Apple supunând utilizatorii de iPhone la o astfel de experiență, dar reclamele intruzive și bloatware-ul sunt umilințe îndurate de mult timp de clienții Galaxy care utilizează telefoane Samsung pentru toate bugetele, scrie Slashgear.

Din momentul în care terminați configurarea telefonului Samsung, reclamele încep. Deschideți meniul de aplicații și veți găsi o mulțime de aplicații de social media, jocuri mobile, aplicații de știri și multe altele – niciuna dintre ele nefiind solicitată de dvs.

Asta ar fi destul de frustrant, dar Samsung umple adesea panoul de notificări și ecranul de blocare cu reclame pentru aplicații din Galaxy Store, introduce bannere de marketing în multe dintre aplicațiile sale proprii și umple fiecare colț al software-ului său cu reclame.

Din fericire, puteți elimina aproape toate reclamele Samsung în mai puțin de cinci minute dacă știți unde să căutați. După ce ați eliminat toate aplicațiile nedorite care încetinesc telefonul, puteți elimina majoritatea celorlalte prin dezactivarea câtorva setări. Samsung ar trebui să renunțe la reclame, în special pe telefoanele sale premium de top. Între timp, iată cum le puteți dezactiva singuri.

Multe reclame de pe telefoanele Samsung pot fi eliminate prin dezinstalarea bloatware-ului

Primul lucru pe care ar trebui să-l faceți pe un telefon Samsung Galaxy nou este să ștergeți aplicațiile bloatware nedorite care sunt preinstalate. Deschideți meniul de aplicații glisând în sus din mijlocul ecranului de start.

Țineți apăsat pe una dintre aplicațiile bloatware, apoi atingeți Selectați din meniul pop-up. O bifă va apărea pe pictograma aplicației. Continuați să selectați restul aplicațiilor bloatware atingându-le. După ce le-ați selectat pe toate, atingeți butonul Dezinstalare din partea de sus a ecranului. Va trebui să confirmați ștergerea pentru fiecare aplicație în parte atingând OK în partea de jos a ecranului. Unele dintre aplicațiile proprii Samsung pot fi o sursă de spam publicitar, în special Samsung Global Goals, Samsung Shop, Samsung Free și Samsung TV Plus.

După eliminarea aplicațiilor bloatware, va trebui să intrați în setări pentru a elimina și mai multe dintre pestilențele de marketing ale Samsung. Samsung a grupat o mare parte din adware-ul său într-un singur comutator de setări pe care îl puteți dezactiva cu doar câteva atingeri. Accesați secțiunea Cont Samsung din aplicația Setări, atingeți Securitate și confidențialitate, apoi dezactivați „Primiți știri și oferte speciale”, precum și „Îmbunătățiți reclamele personalizate cu datele contului Samsung”.

De asemenea, accesați secțiunea Serviciu de personalizare din pagina Securitate și confidențialitate și dezactivați-o. Deși Samsung utilizează această opțiune pentru a oferi câteva experiențe personalizate în unele aplicații, este în principal un instrument de colectare a datelor și de marketing de care majoritatea oamenilor ar fi mai bine să se lipsească.

Urmând sfaturile de mai sus, ar trebui să eliminați majoritatea reclamelor de pe telefonul Samsung Galaxy, dar puteți elimina și altele modificând câteva setări suplimentare. Începeți prin a accesa aplicația Galaxy Store — clona redundantă a Google Play Store de la Samsung — unde se ascund și mai multe reclame.

Atingeți Meniu în partea dreaptă jos, apoi atingeți pictograma roată din partea dreaptă sus. Atingeți Serviciu de personalizare, apoi dezactivați comutatorul din partea dreaptă sus. Samsung Health va afișa, de asemenea, materiale de marketing până când accesați pagina de setări și dezactivați Serviciul de personalizare și Notificările de marketing. Samsung are prea multe aplicații pentru a intra în detalii despre fiecare dintre ele, dar verificați dacă există setări cu denumiri similare.

Dacă persistă notificări de marketing de la aplicații pe care trebuie să le aveți instalate pe dispozitiv, trageți în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul de notificări și țineți apăsat pe notificarea care vă deranjează.

După un moment, va apărea o pictogramă în formă de roată dințată.

Atingeți-o, apoi mergeți mai departela Categorii de notificări pe ecranul următor. Aici veți vedea toate tipurile de notificări pe care aplicația le poate trimite, iar una dintre ele va clipi scurt. Dezactivați comutatorul corespunzător. După un timp, nu ar mai trebui să vedeți deloc reclame.

Conținutul promoțional nesfârșit al Samsung diminuează plăcerea de a utiliza un telefon Galaxy, dar după ce urmați aceste sfaturi, ar trebui să aveți o experiență mult mai puțin enervantă.