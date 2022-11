Fanii englezi au trecut prin momente incredibile la conacul unui milionar qatarez: „Vă așteaptă o mașină afară”

Un grup de susținători ai naționalei Angliei au trecut printr-o situație surprinzătoare în Qatar, acolo unde au mers să vadă mai multe meciuri de la Campionatul Mondial.

Suporterii englezi au făcut cunoștință cu un milionar qatarez într-un bar al hotelului unde erau cazați, după ce localnicul sesizase că unul dintre suporteri purta un tricou al formației Wolves, și au început să vorbească intens despre fotbal.

Potrivit „The Mirror”, Jassa, unul dintre suporterii naționalei Angliei, a relatat în detaliu toată povestea. „Nici măcar nu puteți visa prin ce am trecut noi. Eram în barul hotelului în care suntem cazați și un domn a venit la noi și a spus că știe câte ceva despre Wolves. A observat că purtam un tricou cu Wolves și așa am început să discutăm despre fotbal. Am vorbit despre Wolves, Raul Jimenez (n.r. - atacantul mexican al echipei) și mi-a spus că el ține cu Manchester United. Chiar cunoștea multe lucruri despre Wolves. Știa că ne-am concediat antrenorul. Era un domn drăguț, ospitalier. A început să ne cumpere mâncare și băutură. Nu a vrut să ne lase să ne plătim nota. A vrut să ne facă să ne simțim bine-veniți la el în țară”, a explicat englezul.

Și a venit telefonul

După discuția despre fotbal, quatarezul le-a spus că îi invită a doua zi la el acasă, ca să ia prânzul, și au făcut schimb de numere de telefon.

„A doua zi, am primit un telefon din partea lui. Mi-a spus: «Vă așteaptă o mașină afară» Nu ne-a venit să credem. Eram șocați. Nu ne așteptam să se întâmple așa ceva. Am mers la el acasă, care era, de fapt, un conac uriaș. Am stat de vorbă cu el, am băut ceai, am mâncat niște biscuiți și ne-a prezentat casa. Apoi ne-am uitat împreună la Germania - Japonia și am mâncat cu el în sufragerie, la o masă imensă”, relatează englezul.

Invitații au fost întrebați inclusiv dacă vor să înoate, fiind duși la piscina pe care o avea quatarezul, însă aceștia nu erau echipați corespunzător.

Poți pierde lucruri, dar le recuperezi

Trimisul special al „Adevărul” la Campionatul Mondial din Qatar, Amir Kiarash, a prezentat pe lar o poveste incredibilă despre ceea ce se întâmplă la țara din golf.

„Cupa Mondială din Qatar e, cu siguranță, cea mai criticată ediție din istoria acestei competiții. Pe lângă actele de corupție și exploatarea muncitorilor, niște „pete“ uriașe și cât se poate de reale pe imaginea CM 2022, există, totuși, și multe exagerări. Se încearcă din răsputeri scoaterea în evidență și amplificarea unor aspecte negative legate de turneu. Mai ales de către presa britanică. În acest context, plusurile acestui Mondial aproape că trec neobservate”, nota Amir, care a arătat modul cum un coleg și-a pierdut actele, cardurile și banii într-un mijloc de transport în comun, însă a doua zi le-a găsit intacte, recuperate de autorități