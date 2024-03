Există viață după Cristina Neagu: marele câștig al naționalei de handbal în 2024 ANALIZĂ

Handbalul românesc a decăzut atât de mult, încât orice calificare, chiar și una considerată o simplă formalitate, trebuie privită ca pe o gură de oxigen pentru această disciplină pe care forul de specialitate îl prezintă ca fiind „sportul național“.

Rămasă fără Cristina Neagu (35 de ani) și Crina Pintea (33 de ani – ambele își continuă carierele la nivel de club, la CSM București – naționala feminină a abordat „dubla“ cu Croația, din preliminariile Euro 2024, lipsită și de alte jucătoare importante. Vorbim despre Eliza Buceschi (30 de ani) și Sorina Grozav (24 de ani). Cele două jucătoare ale Rapidului se află în situații diferite: Eliza e accidentată, în timp ce Sorina a luat o pauză, fiind în concediu de maternitate.

Chiar și în aceste condiții dificile, naționala pregătită de Florentin Pera a reacționat bine. Dovadă și cele două victorii cu Croația, în decurs de patru zile: 26-24 la Bistrița și 25-23 la Koprivnica. Chiar dacă rămân ultimele două partide din grupa 1, cu Bosnia în deplasare (3/4 aprilie) și cu Grecia acasă (7 aprilie), tricolorele și-au asigurat deja locul 1 în această serie. După patru runde, clasamentul arată așa: 1. România 8 puncte, 2. Croația 4p, 3. Grecia 4p, Bosnia 0p.

Și dacă am pierde ultimele două întâlniri – un scenariu SF! - Croația n-ar putea decât să ne egaleze la puncte. Degeaba însă! Ar termina tot pe 2, având în vedere că avem avantajul rezultatelor directe. Și, oricum, în condițiile în care fetele au spulberat deja Bosnia (49-18) și Grecia (32-20), e clar că România e la alt nivel față de adversarele din această grupă preliminară. Acesta e și principalul motiv pentru care trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ după succesul calificării la Euro 2024. Inclusiv Croația, echipă pe care am învins-o acum fără Neagu, Pintea, Buceschi și Grozav, e o formație care, la ultimele trei turnee finale, a avut cel mai bun rezultat la Europeanul din 2022, un loc 10 din 16.

Marele câștig: dăm de o singură forță

Revenind la Europeanul din acest an, competiția va fi găzduită de Austria, Ungaria și Elveția, în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie. Potrivit jurnalistului Marius Huțu (welovesport), specialist în handbal, marele câștig al României în preliminarii e faptul că, prin adjudecarea locului 1 în grupă, ne vom afla într-una din primele două urne valorice la tragerea la sorți. Ceea ce înseamnă că vom avea o singură adversară puternică în prima fază a grupelor turneului final. Aici, vor fi șase grupe de câte patru echipe și primele două clasate vor avansa în cele două Grupe Principale.

Selecționerul Pera, încrezător

Revenind la partidele cu Croația, ele l-au făcut pe selecționerul Florentin Pera să privească spre viitor cu optimism. Mai ales că fetele au dat semne că pot valorifica forta grupului, jucând în echipă, după ce, ani la rând, naționala a „trăit“ din geniul Cristinei Neagu. De altfel, nu o dată s-a spus, în mod ironic, că practicăm handbalul într-o singură jucătoare!

„Spiritul de echipă, unitatea grupului, dorința din apărare, combativitatea. Iată lucrurile care au făcut diferența în meciurile cu Croația. Plus maturitatea arătată în joc în ultimele minute. România, chiar dacă a avut multe jucătoare tinere, a arătat maturitate, am luptat până la ultima picătură de energie și am obținut un rezultat foarte important pentru această nouă echipă. Sunt două victorii într-o săptămână împotriva Croației, o echipă cu jucătoare experimentate, care a obținut medalia de bronz la Europeanul din 2020. Sunt fericit pentru că aceste rezultate le vor da multă energie fetelor pentru viitor“, a spus Pera după succesul de duminică, de la Koprivnica.

23

de ani a fost media de vârstă a naționalei României în victoria din deplasare, cu Croația.