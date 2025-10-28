Enes Sali a spart gheața în MLS! Primul meci după aproape doi ani de la transfer

Enes Sali a bifat în sfârșit primele minute în Major League Soccer (MLS), la aproape doi ani de la transferul de la Farul Constanța la FC Dallas.

Mijlocașul ofensiv român a intrat pe teren în minutul 80 al partidei cu Vancouver Whitecaps, pierdută de echipa sa, scor 0-3, în prima manșă a play-off-ului MLS. Sali a fost chiar avertizat cu un cartonaș galben, semn că nu s-a ferit de dueluri la primul contact cu prima scenă din SUA.

MLS, sistem inedit de play-off

FC Dallas a prins faza eliminatorie după ce a terminat pe locul 7 în Conferința de Vest. În play-off, sistemul este diferit.

Meciul 1 și, dacă e cazul, Meciul 3 sunt găzduite de echipa mai bine clasată în sezonul regulat.

Dacă un meci se termină la egalitate, nu există prelungiri. Câștigătoarea este decisă la lovituri de departajare.

Următoarea partidă dintre Dallas și Vancouver va avea loc pe 2 noiembrie, pe terenul texanilor. În cazul unei calificări, FC Dallas va întâlni în sferturi învingătoarea dintre Los Angeles FC și Austin FC.

De la North Texas SC, la prima echipă

De la sosirea în Statele Unite, Enes Sali a evoluat constant pentru echipa de tineret North Texas SC, unde a marcat 9 goluri și a oferit 5 pase decisive în 30 de meciuri. Forma bună din ligile de dezvoltare i-a adus, în cele din urmă, șansa de a debuta la seniori.

Enes Sali rămâne în continuare cel mai tânăr debutant din istoria naționalei României, la doar 15 ani și 264 de zile. La momentul convocării, devenea al patrulea cel mai tânăr internațional din istoria fotbalului mondial.