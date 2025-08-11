search
Luni, 11 August 2025
Dragoș Savloschi, marele câștigător al etapei de super rally de la Timișoara

Pilotul bucureștean Dragoș Savloschi a obținut prima sa victorie la open în Campionatul Național de Super Rally după ce s-a impus autoritar în Trofeul Profi Timișoara, a doua etapă a sezonului.

Podiumul după cursa de la Timșoara
Podiumul după cursa de la Timșoara

Singurul campionat care se desfășoară exclusiv pe traseu urban în centrul marilor orașe a ajuns pentru al treilea an consecutiv pe Bega. După un start festiv în Piața Libertății, unde mii de oameni au venit să îi cunoască pe piloți mașinile lor, totul s-a mutat în zona Catedralei, acolo unde s-a dat startul manșelor de antrenamente și concurs.

Pe un monopost Wolf Thunder, bucureșteanul Dragoș Savloschi a dominat etapa de la Timișoara, de la un capăt la celălalt, reușind să scadă timpul parcurs pe traseu de fiecare dată. Acesta a stabilit noul reper al circuitului de la Timișoara chiar în ultima manșă de concurs, cu un spectaculos 02:31,136.

Acesta a fost mai rapid cu 2,1 secunde decât Leo Borlovan (Funyo SP05 Evo), cel care câștigase precedentele două ediții ale Trofeului Profi. Podiumul open a fost completat tot de un monopost Wolf Thunder, pilotat de Aurelian Andronache, acesta fiind cronometrat cu 02:36,610.

La turisme, cea mai disputată divizie a campionatului, victoria i-a revenit pentru a treia oară consecutiv lui Radu Benea, timișoreanul aflat la bordul unui Ferrari 488 Challenge ajungând la finiș în 02:40,364. Aflat la debutul în Super Rally, Sebastian Barbu (Hyundai i20 Rally2) s-a clasat pe 2, la 2,3 secunde de Benea, în timp ce Lucian Răduț (Mitsubishi evo a fost la aproape 3 secunde de câștigător.

În debutul etapei a fost înregistrat și un incident de cursă. Aflat pe traseu pentru o demonstrație la volanul modelului Audi R8 GT3, Marco Leu a rămas fără frâne ș a lovit un parapet. Incidentul nu a avut urmări, cursa reluându-se la scurt timp după resecurizarea traseului.

Mii de spectatori au fost prezenți de-a lungul zilei pe traseul special amenajat în centrul municipiului Timișoara, aceștia rămânând în număr mare inclusiv la premiere.

A treia etapă din Campionatul Național de Super Rally powered by Superbet va avea loc în perioada 13-14 septembrie.

