Doliu la clubul lui Cristi Chivu. Un fost junior al echipei Inter Milano a murit la 39 de ani

Fotbalistul Nicolas Giani, în vârstă de 39 de ani, a murit. Italianul s-a lansat la echipa de tineret a celor de la Inter Milano.

Suferind de o boală incurabilă, Giani și-a lăsat în urmă soția Raluca și fiica Bianca.

Fundașul a crescut în sistemul de tineret al echipei din Milan, dar a evoluat și pentru Vicenza. A mai jucat la Cremonese, Perugia, Spezia, FeralpiSalò, dar și la Desenzano.

Patru ani de tratament și suferință

Nicolas, originar din Como, și-a început cariera la Inter. La mijlocul anilor 2000, a jucat o perioadă la Cremonese, apoi s-a mutat la Pro Patria pentru două sezoane. În sezonul 2008-2009, s-a mutat la Vicenza, Giani a început să joace pe postul de fundaș lateral.

După patru ani petrecuți la Vicenza, cu o scurtă perioadă la Perugia (2013), Giani s-a mutat la Spal și a scris istorie la clubul din Ferrara, contribuind, în decurs de doi ani, între 2015 și 2017, la dublul salt din Serie C (pe atunci Lega Pro) în Serie A, o divizie din care Spal lipsea de 49 de ani.

Două sezoane în Serie B cu Spezia, trei în Serie C cu FeralpiSalò și unul în Serie D (2021-22) cu Desenzano au precedat descoperirea bolii care, după aproximativ patru ani de tratament și de suferință, l-a răpit.