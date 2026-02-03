search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Doliu la clubul lui Cristi Chivu. Un fost junior al echipei Inter Milano a murit la 39 de ani

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fotbalistul Nicolas Giani, în vârstă de 39 de ani, a murit. Italianul s-a lansat la echipa de tineret a celor de la Inter Milano.

Nicolas Giani, după un gol marcat pentru SPAL FOTO LaPresse
Nicolas Giani, după un gol marcat pentru SPAL FOTO LaPresse

Suferind de o boală incurabilă, Giani și-a lăsat în urmă soția Raluca și fiica Bianca.

Fundașul a crescut în sistemul de tineret al echipei din Milan, dar a evoluat și pentru Vicenza. A mai jucat la Cremonese, Perugia, Spezia, FeralpiSalò, dar și la Desenzano.

Patru ani de tratament și suferință

Nicolas, originar din Como, și-a început cariera la Inter. La mijlocul anilor 2000, a jucat o perioadă la Cremonese, apoi s-a mutat la Pro Patria pentru două sezoane. În sezonul 2008-2009, s-a mutat la Vicenza, Giani a început să joace pe postul de fundaș lateral.

După patru ani petrecuți la Vicenza, cu o scurtă perioadă la Perugia (2013), Giani s-a mutat la Spal și a scris istorie la clubul din Ferrara, contribuind, în decurs de doi ani, între 2015 și 2017, la dublul salt din Serie C (pe atunci Lega Pro) în Serie A, o divizie din care Spal lipsea de 49 de ani.

Două sezoane în Serie B cu Spezia, trei în Serie C cu FeralpiSalò și unul în Serie D (2021-22) cu Desenzano au precedat descoperirea bolii care, după aproximativ patru ani de tratament și de suferință, l-a răpit.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
digi24.ro
image
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
stirileprotv.ro
image
Vlad Pascu, 70.000 de euro pe droguri!? Ar fi luat din casa tatălui său 5 kg de aur
gandul.ro
image
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
mediafax.ro
image
Florin Prunea, amintiri de colecție de la începuturile la Dinamo: „Îmi furau echipamentul și mă bătea tata acasă de mă rupea!”
fanatik.ro
image
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
libertatea.ro
image
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Cel mai periculos drum din România. 48 de morţi şi peste 600 de răniţi în 2025
observatornews.ro
image
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Ce nu ai voie să faci cu cardul unei persoane decedate, chiar dacă e din familie. Ce prevede legea în astfel de cazuri
playtech.ro
image
Show total cu Marius Șumudică în Arabia Saudită. Și-a ieșit din minți și și-a certat secunzii chiar la marginea terenului! Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Alin a fost găsit MORT în propriul cabinet după ce și-a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Avion prăbușit luni după-amiază! Toți cei 3 pasageri au murit! Avionul efectua un zbor de antrenament!
romaniatv.net
image
Rusia a început să se teamă de arme nucleare. Țările din Occident care au băgat spaima în Moscova
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
click.ro
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
uQ9SMZzKWrRAqG2HqHtB9L png
Descoperirea unui obicei neobișnuit al neanderthalienilor îi uimește pe arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental

OK! Magazine

image
În spatele gratiilor! Fiul prințesei a fost arestat, sunt momente tulburi în Regat

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea