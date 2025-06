Curiosul caz Man. Explicații pentru sezonul ratat al celui mai talentat jucător român, ajuns rezervă la Parma

Deși a avut un debut de sezon exploziv, Dennis Man a ajuns să traverseze o perioadă complicată. Românul a pierdut echipa la Parma, deși în ultimele 13 etape a fost sub bagheta lui Cristi Chivu, antrenorul român plecat între timp la Inter Milano. Iar la națională, ”aripa” tricolorilor a jucat enervant de șters, totul culminând cu prestația slabă din partida cu Austria, din preliminariile CM 2026. Și-a mai revenit în partida cu Cipru, când a fost MVP, însă per total, a fost un sezon ratat pentru cel mai talentat jucător român.

Oamenii de fotbal au încercat să găsească explicații pentru căderea lui Dennis Man. Declarat de presa italiană cel mai bun jucător din Serie A în debutul sezonului, pe baza notelor primite în ziarele din peninsulă, internaționalul de 26 de ani a sfârșit stagiunea pe banca de rezerve a ”cruciaților”. Câteva motive au fost expuse de Mihai Stoica, președintele Consiliului de administrație al celor de la FCSB, echipă de la care Man a plecat în fotbalul mare, în ianuarie 2021, în schimbul a 12,6 milioane de euro.

Acesta susține că există două cauze pentru care românul traversează o formă slabă: în iarnă, acesta a fost aproape de a ajunge la Fiorentina, însă mutarea nu s-a mai concretizat, astfel că a fost afectat de ratarea transferului. Apoi, Mihai Stoica crede că fostul antrenor al Parmei, Fabio Pecchia, a avut un rol major în involuția lui Man. Acesta i-a schimbat poziția în teren de mai multe ori, iar jucătorul n-a mai oferit cel mai bun randament.

Afectat de ratarea transferului la Fiorentina

„Era «rising star» (n.r. - star în devenire), de atunci s-a întâmplat ceva și are nevoie de un restart, poate la altă echipă. Este un băiat foarte bun, puțin introvertit, poate să fie și asta o problemă, dar e un caracter frumos. Mi s-a părut și mie schimbat mult și ca atitudine. De la ratarea transferului la Fiorentina din iarnă i se trage. Pecchia l-a distrus. În același timp juca trei poziții, e cel mai bun fotbalist al tău, nu poți să faci așa ceva! I-a distrus reperele, l-a dus al doilea atacant, l-a dus în stânga. N-ai cum să faci așa ceva! Sunt convins că va reveni, pentru că are calitate și are și calitate umană”, a precizat Mihai Stoica, zilele trecute, la Prima Sport.

Și analistul TV a comentat pe marginea acestui subiect. ”Nu ştiu ce e cu Man, ceva se întâmplă, îmi place şi cred că e un jucător bun, dar ceva parcă se vede că e diferit. Nu ştiu ce. Supărarea că n-a plecat, supărarea de la echipă, ceva nu e în regulă. Tu să ai un antrenor român şi tu să joci cele mai puține minute?! E o problemă mare”, a declarat fostul internațional.

O pasă de gol într-o jumătate de sezon

Dennis Man a jucat 34 de meciuri în acest sezon pentru Parma, perioadă în care a înscris 4 goluri și a oferit 5 assist-uri. Până în luna decembrie, lucrurile au arătat perfect pentru român, fiind titular în marea majoritate a partidelor. Fix din luna ianuarie, lucrurile s-au schimbat la 180 de grade: Tricolorul a jucat tot mai puțin și tot mai slab, în dreptul său fiind notat un singur assisst în a doua jumătate a sezonului. Iar golul reușit contra Ciprului, marți, în preliminariile CM 2026, a fost primul al tricolorului după 7 luni de pauză!

Topul transferurilor din Superliga

Nume De unde a plecat Unde a ajuns Suma de transfer

1. Dennis Man FCSB Parma 12,60 milioane de euro

2. Nicolae Stanciu FCSB Anderlecht 9,70 milioane de euro

3. Vlad Chiricheș FCSB Tottenham 9,50 milioane de euro

4. Valentin Mihăilă U Craiova Parma 9,10 milioane de euro

5. Alexandru Mitriță U Craiova New York City 8,00 milioane de euro