Demisii în lanț în Italia, după ratarea calificării la Mondialul din SUA, Canada și Mexic. După președintele federației pleacă un nume legendar

Președintele federației italiene de fotbal, Gabriele Gravina, a demisionat astăzi, după ce Squadra Azzurra a fost eliminată marți, la penalty-uri, de Bosnia din barajul pentru Mondiale.

„Gravina a demisionat, așa cum se aștepta toată lumea, așa că s-a comportat corect”, a comentat antrenorul Fabio Capello.

Și Gigi Buffon a plecat și se așteaptă ca și selecționerul Rino Gatusso să facă un gest asemănător.

„Depunerea demisiei mele la un minut după sfârșitul meciului împotriva Bosniei a fost un act urgent, unul care a venit din adâncul sufletului meu. La fel de spontan ca lacrimile și durerea din inima mea pe care știu că le împărtășesc cu voi toți. Mi s-a cerut să aștept ca toată lumea să se gândească la lucruri.

Acum, că președintele Gravina a ales să se retragă, mă simt liber să fac ceea ce simt că este un act responsabil, pentru că, în ciuda convingerii mele sincere că am construit atât de mult în ceea ce privește spiritul de echipă și spiritul de echipă cu Rino Gattuso și toți colaboratorii mei, în timpul foarte scurt disponibil echipei naționale, obiectivul principal a fost readucerea Italiei la Cupa Mondială. Și nu am reușit.

Este corect să le las celor care vin după mine libertatea de a alege persoana pe care o consideră cea mai potrivită pentru a-mi ocupa rolul”, a spus fostul mare portar, care avea rol de șef al delegației Italiei.