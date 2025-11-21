De pe gazonul Champions League, la catedră: fostul jucător al Stelei a devenit profesor universitar

Narcis Răducan, fost mijlocaș la Steaua și Rapid, și-a împlinit unul dintre cele mai mari visuri: la 51 de ani a devenit profesor universitar și va preda la UNEFS.

Unul dintre cei mai cunoscuți analiști ai fotbalului românesc și fost conducător la mai multe cluburi, inclusiv la FCSB, Narcis Răducan a făcut anunțul pe rețelele sociale, vizibil mândru de noul pas din cariera sa.

Un nou început pentru fostul fotbalist

Chiar și după ce a agățat ghetele în cui, Narcis Răducan nu a încetat să caute provocări. A lucrat în conducerea mai multor cluburi, a devenit analist TV, dar nu s-a oprit aici.

Fostul mijlocaș central s-a întors la studii, pregătindu-se temeinic pentru a intra în mediul universitar, în zona în care se simte cel mai competent, și anume educația fizică.

Narcis Răducan a anunțat că studenții de la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport vor avea un nou profesor la catedră.

„De-a lungul timpului, rând pe rând, am accesat cu bucurie cadourile din magazinul meu de vise.

Azi au fost primele ore de predare la UNEFS. Locul care reprezintă laboratorul sportului românesc din ultimii 100 de ani. A fost plăcut, dinamic, plin de energie pozitivă și speranțe”, a scris Narcis Răducan pe pagina personală de Instagram.

Cariera lui Narcis Răducanu

Narcis Răducan, triplu campion cu Steaua și un nume respectat în fotbalul românesc, rămâne unul dintre jucătorii care au marcat anii ’90 și începutul anilor 2000.

Lansat în fotbalul mare la Progresul București, Răducan a făcut pasul decisiv în 1995, când a semnat cu Steaua. În Ghencea a trăit cea mai bună perioadă a carierei, cucerind trei titluri de campion și devenind o piesă importantă în angrenajul ”roș-albaștrilor”.

Cariera sa a continuat cu experiențe solide în fotbalul intern și extern: Rapid, Bacău, Național și aventura din Cipru, la AEK Larnaca. Cu giuleștenii a câștigat Cupa României în 2002, un trofeu care i-a completat un CV deja consistent. Performanțele sale l-au dus și la echipa națională, unde a bifat o selecție.