David Popovici, invitat să se antreneze la 80 de km de Capitală: „Temperatură constantă vară/iarnă, sistem de climatizare ireproșabil”

David Popovici, sportivul român al momentul, s-a plâns de condițiile în care este nevoit să se antreneze și le-a dat temă guvernanților să ia în calcul dezvoltarea urgentă a insfrastructurii sportive.

Tânărul David Popovici a declarat, în cadrul unui interviu pentru TVR, că vrea ca medaliile pe care le-a cucerit la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris să „însemne mai multă atenție pentru sport”, precizând că acest domeniu ar putea fi „unul dintre cei mai buni ambasadori ai ţării”.

„Aceste medalii aş vrea să însemne mai multă atenţie pentru sport, nu neapărat pentru înot, ci către sport în general. Pentru că fără sport nu prea avem cum să evoluăm atât de mult. Sunt destul de multe probleme la noi în ţară, iar faptul că se investeşte atât de puţin în sport este una dintre ele. Sportul poate fi unul dintre cei mai buni ambasadori ai ţării. Şi nu este de ajuns doar să vorbesc despre asta, pentru că sunt în lumina reflectoarelor şi toată lumea mă ascultă, pentru că oamenii de la conducere ştiu treaba asta, ci trebuie să punem şi presiune”, a spus tânărul înotător, care a cucerit aurul în proba de 200 m liber și bronzul în proba de 100 m liber la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, pentru TVR.

Înotătorul a precizat și că sportivii din alte state au „condiții infinit mai bune” decât cele din România.

„N-aș spune (că sunt) un miracol. Însă, în condițiile în care i-am întrecut pe britanici, pe americani, la 200, de exemplu, pe australieni, care au condiții infinit mai bune decât ale noastre. Au bazine să-și pună și în cap! Au toată infrastructura de care au nevoie. Au absolut orice… centre de pregătire peste centre de pregătire, deci în condițiile astea eu mă antrenez pe Lia Manoliu, în același bazin în care am și învățat să înot la patru ani, de-asta sunt așa bronzat cu urmele de ochelari, pentru că înot acolo în aer liber”, a spus Popovici.

Cum arată bazinul olimpic din Târgoviște

Complexul Turistic de Natație din Târgoviște, fosta capitală a Țării Românești, situat la doar 80 de kilometri de București, dispune de unul dintre cele mai moderne bazine olimpice din țară. Investiția a fost finalizată cu ajutorul fondurilor europene, iar investiția s-a ridicat la 20 de milioane euro.

„Temperatură constantă vară/iarnă, sistem de climatizare ireproșabil, 2 saune, 2 săli de forță, tribuna de 600 de locuri și am fi onorați dacă cel mai bun înotător din istoria României ar alege să se antreneze și aici”, a mai spus edilul.

Bazinul de dimensiuni olimpice, din cadrul Complexului Turistiv de Natație din Târgoviște. VIDEO Cristian Stan / Facebook

David Popovic nu este străin de bazinul de natație de la Târgoviște. În juniorat a concurat la mai multe concursuri acolo și chiar a doborât câteva recorduri, demonstrând calitatea sportivului care a devenit astăzi.

„Să știți că îmi place mult acest bazin, mă simt foarte bine la Târgoviște. Am multe amintiri frumoase de aici”, declara el pentru sportimpact.ro în urmă cu doi ani.

Popovici avea să doboare patru recorduri naționale la Campionatul Național de Cadeți, găzduit la Complexul Turistic de Natație Târgoviște.

Preşedintele PNL și fostul premier al României, Nicolae Ciucă, a declarat joi, 1 august 2024, după reacția fără echivoc a lui David Popovici, că Bucureștiul nu dispune de un bazin de înot și nici de o sală polivalentă, necesare sportivilor români.

„Cu David Popovici am discutat personal după ce a dobândit titlul de campion mondial, eram premier şi aş dori să vă aduceţi aminte că atunci am luat o decizie prin care am mărit recompensa în bani pentru astfel de titluri. Există în momentul de faţă un program în derulare la nivelul COSR. Am fost şi am văzut baza de antrenament a COSR, programul este în derulare. Este nevoie să existe o coordonare între autorităţile guvernamentale şi cele locale, pentru a putea să investim mai mult în infrastructura sportivă. Sunt o serie întreagă de săli de sport care se construiesc în mai multe judeţe din ţară”, a spus Ciucă, la sediul partidului, cu privire la declaraţia manifest a sportivului David Popovici.

El a admis că în Bucureşti nu există un bazin de înot care să îndeplinească cerinţele şi nici o sală polivalentă.