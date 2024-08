Bombă, după cursa lui David Popovici de la 100 m liber: „Pan Zhanle a trișat. Nu este uman posibil”

Pan Zhanle este noul campion olimpic în proba de 100 m liber, după cursa fabuloasă reușită miercuri seară, în care a făcut record mondial. Chinezul a oprit cronometrul la 46.40, fiind urmat la aproape o secundă de australianul Kyle Chambers (47.48) și de David Popovici (47.49).

La scurt timp după cea mai rapidă cursă din istoria probei de 100 m liber, Brett Hawke (49 de ani), fost înotător și antrenor, l-a acuzat pe Pan Zhanle că ar fi trișat, fiind convins că acesta se dopează: ”Uite, o să fiu sincer, sunt nervos după acea cursă. Sunt nervos pentru mai multe motive. Prietenii mei sunt cei mai rapizi înotători din istorie, de la Rowdy Gaines, la Alex Popov, la Gary Hall Jr, Anthony Irvin și până la 'Regele' Kyle Chalmers.

”Medalia lui Pan Zhanle nu e reală”

Îi știu foarte bine pe acești oameni, îi studiez de 30 de ani. Am studiat acest sport, am studiat viteza, o înțeleg. Sunt un expert în asta, cu asta mă ocup, ok? Sunt supărat acum, pentru că nu câștigi la 100 m liber la o lungime de un corp. Pur și simplu nu o faci. Nu este posibil să câștigi la o lungime de un corp.

Nu îmi pasă ce spune oricine. Nu e vorba de rasă, nu e vorba de o persoană anume sau de o nație, este doar ceea ce văd și ce știu. Nu e adevărat, nu ai cum să câștigi așa. Kyle Chalmers, David Popovici, Jack Alexy... Nu îi bați pe acești tipi la un lungime de un corp, la 100 m liber. Nu este uman posibil, deci nu îmi spuneți, nu îmi băgați pe gât medalia de aur. Nu e reală”, a spus Brett Hawke, potrivit Daily Mail.

Pan Zhanle s-a apărat, mai ales că echipa de înot a Chinei face obiectul unei supravegheri intense după dezvăluirile făcute în aprilie, conform cărora 23 de înotători din această ţară au fost testaţi pozitiv la un medicament cardiac interzis în 2021, dar au fost autorizaţi să concureze la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

"Anul trecut am efectuat 29 de teste şi nu am avut niciodată unul pozitiv. Din mai până în iulie am avut 21 de teste, niciunul pozitiv. Azi l-am facut pe al doilea", a spus înotătorul chinez, care a stat până la 2.30 noaptea la testul antidoping de după cursa de 100 m liber de la Jocurile Olimpice.