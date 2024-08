Anunțul făcut de rectorul Universității din București, după declarațiile lui David Popovici: „Nu va fi ușor, dar vom economisi la alte capitole”

Rectorul Universității din București, Marian Preda, a anunțat joi, 1 august, pe Facebook că instituția de învățământ superior va construi un bazin de înot, „chiar dacă autoritățile publice vor rămâne în continuare indiferente”.

Declarația rectorului Marian Preda a fost făcută după ce tânărul David Popovici a vorbit, în cadrul unui interviu pentru TVR, despre infrastructura pe care o au la dispoziție alți sportivi din alte țări.

„N-aș spune (că sunt) un miracol. Însă, în condițiile în care i-am întrecut pe britanici, pe americani, la 200, de exemplu, pe australieni, care au condiții infinit mai bune decât ale noastre. Au bazine să-și pună și în cap! Au toată infrastructura de care au nevoie. Au absolut orice… centre de pregătire peste centre de pregătire, deci în condițiile astea eu mă antrenez pe Lia Manoliu, în același bazin în care am și învățat să înot la patru ani, de-asta sunt așa bronzat cu urmele de ochelari, pentru că înot acolo în aer liber”, a declarat David Popovici, care a cucerit aurul în proba de 200 m liber și bronzul în proba de 100 m liber la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.

„Nici măcar universitățile nu au bazine de înot”

Deși „România are creștere economică «miraculoasă», are fonduri europene pentru investiții”, dar „nu are bani pentru sport pentru că îi alocă inechitabil și ineficient pentru pensii speciale, pentru orice creșteri de salarii cerute de sindicate, pentru acoperirea salariilor uriașe și pierderilor la regiile autonome și de la companiile de stat ineficiente precum Tarom”, a subliniat Marian Preda în postarea făcută pe Facebook.

„S-au construit câteva stadioane pentru fotbal, complexul de natație de la Otopeni și câteva bazine prin țară. Apoi s-au sistat investițiile în facilități sportive. În locul unora dintre sutele de săli de sport construite în trecut în mediul rural și în mare parte nefolosite și a terenurilor de sport în pantă puteau fi făcute și investiții cu impact mai mare acolo unde există mulți copii și tineri, în marile orașe, în marile centre universitare.

În București, capitala României care produce un sfert din PIB, nici măcar universitățile (cu excepția celei de Medicină) nu au bazine de înot”, a mai adăugat rectorul Universității din București.

„Noi, la Universitatea din București, avem de peste 10 ani un proiect de construcție a unui bazin de înot în Grozăvești, în locul parcării din fața căminelor; L-am depus spre finanțare de atunci și a rămas 10 ani pe lista de așteptare; ni s-a spus că în București mai sunt bazine de înot (unde??!) așa că trebuie să se mai construiască și în țară (deh, interese politice locale și regionale!). Pentru că nu s-a găsit finanțare timp de 10 ani am retras si am refăcut proiectul și îl avem acum din nou pregătit 100%, cu toate aprobările necesare pentru a fi depus din nou spre finanțare. Costă 6 milioane de euro. Probabil după licitație va mai scădea suma. Este mult? Oare, merită cei 33.000 de studenți care au ore de sport obligatorii, sutele de campioni naționali la diverse sporturi și cei 4 bursieri speciali ai UB care sunt medaliați la competiții de înot europene, mondiale sau olimpice (inclusiv David) un astfel de bazin?”, se mai arată în mesajul rectorului.

„Doar așa putem să răsplătim excepționalitatea lui David Popovici”

De asemenea, Marian Preda a mai adăugat și că „David Popovici va reîncepe din toamnă cursurile la Facultatea de Psihologie a Universității din București. Toată suflarea UB, studenți și profesori, îl așteaptă acasă cu admirație, cu dragoste, cu recunoștință, cu mândrie dar și cu o mare responsabilitate.

Nu se poate ca universitatea la care învață un campion olimpic de înot excepțional să nu aibă un bazin de înot.

Vom construi acel bazin chiar dacă autoritățile publice vor rămâne în continuare indiferente la solicitările noastre. Dacă instituțiile publice nu ne vor sprijini ne vom asuma noi costurile construcției. Nu va fi ușor, dar vom economisi la alte capitole, vom atrage sponsorizări și vom intra în normalitate cu forțele proprii ale Universității.

Doar așa putem să răsplătim excepționalitatea lui David Popovici, să ne merităm asocierea cu el și să le dăm în continuare motive lui David și altor performeri în sport sau în cercetare să rămână acasă, în România și să inspire și alți tineri să facă la fel”.