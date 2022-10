David Popovici a suferit de convulsii febrile în copilărie. Boala care îi putea pune cariera în pericol. Cine l-a salvat

Supercampionul de înot David Popovici participă la o campanie de conștientizare a populației privind vizitele la medic periodice. Cu această ocazie, campionul mondial și european a dezvăluit faptul că a suferit în copilărie de o boală care putea avea o evoluție gravă și care, dacă nu era tratată corespunător, i-ar fi putut pune cariera în pericol.

„Când am fost mic am avut convulsii febrile, nu este nimic prea grav, numai că s-ar fi putut transforma în ceva grav dacă parintii mei nu ar fi urmat sfatul unor specialişti. Am avut norocul să duc o viaţă normală, să fiu sănătos, sunt bucuros şi le multumesc pentru asta pentru că au fost atenţi”, a spus David Popovici” la TVR 1.

„Nu am avut niciodată teamă de medic tocmai pentru ca mama mea mi-a explicat că e un lucru normal şi nu m-au ameninţat sau speriat niciodată cu teama clasică de medic”, a completat înotătorul.

Convulsiile febrile sunt mănifestari de tip epileptic care apar la copiii cu vârsta cuprinsă între șase luni și cinci ani, atunci când temperatura corpului depășește 38 grade Celsius. Acestea nu reprezintă parte componentă a sindromului epileptic, copiii cu astfel de manifestări prezentând risc diminuat de a dezvolta în viitor o astfel de patologie.

Însă, în funcție de manifestări, convulsiile pot fi contracții musculare generalizate la nivelul membrelor, trunchiului și globilor oculari, dar pot ajunge chiar și la pierderea stării de conștiență timp de 30 de minute.