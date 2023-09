Juventus și-a dat „autogolul secolului" cu Sassuolo, într-un meci în care a încasat 4 goluri VIDEO

Sassuolo a produs marea surpriză în etapa a cincea din Serie A, trecând cu 4-2 de Juventus. Pe lângă prestația de excepție a echipei la care Daniel Boloca a evoluat impecabil, încă un lucru a ieșit în evidență: un autogol cum rar se vede pe stadioanele de fotbal.

În minutul 90+4, la scorul de 3-2 pentru Sassuolo, Federico Gatti (25 ani) și-a “îngropat“ echipa cu o gafă care i-a lăsat fără cuvinte chiar și pe adversari. Wojciech Szczesny a executat o lovitură liberă din lateral, din afara careului și i-a pasat fundașului, care, fiind presat de un adversar, a încercat inexplicabil să joace înapoi spre poarta sa, deși era clar că Szczesny era în cu totul altă zonă a. "Autogolul secolului", au notat italienii la finalul meciului. Nouă ne-a amintit de isprava lui Bănel Nicoliță de pe Santiago Bernabeu, din Real Madrid - Steaua 1-0 în Liga Campionilor.

Întrebat despre prestația echipei sale, Massimiliano Allegri (56 ani) și-a criticat elevii și a tras un semnal de alarmă. "Nu am fost fenomenali înainte de acest meci și nu am devenit de nerecunoscut acum. Am făcut un meci oscilant și trebuie să îmbunătățim acest lucru pentru că a fost un meci important, am pierdut punte importante.

Nu am avut capacitatea să ducem la bun sfârșit acțiuile de atac. Trebuie să schimbăm anumite lucruri și să învățăm din ce nu a funcționat în această seară!", a spus Massimiliano Allegri, citat de Gazzetta dello Sport.

După această victorie, Sassuolo a urcat pe locul 11 al clasamentului, cu șase puncte acumulate, iar Juventus a căzut pe locul patru, cu 10 puncte.