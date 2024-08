Curiosul caz Marius Ninel Șumudică: „românismele“ l-au propulsat acolo unde și-a dorit, pe banca Rapidului

Drama sportivă a Rapidului e savurată, cu siguranță, de rivalii giuleștenilor, însă omul care s-a bucurat cel mai mult de această criză a fost, paradoxal, unul care s-a tot bătut cu pumnul în piept că e rapidist până în măduva oaselor: Marius Ninel Șumudică (53 de ani).

Dacă dăm însă la o parte declarațiile sale de dragoste pentru Rapid – comparabile cu cele pe care le face pentru Recep Erdoğan, de câte ori prinde un contract în fotbalul turc! – ne dăm sema că, la ora actuală, cu greu mai putea fi găsit un om atât de pornit împotriva „feroviarilor“.

De ce însă un tehnician trecut de 50 de ani, care teoretic ar fi trebuit să devină mai înțelept, mai cumpătat, odată cu trecerea anilor, a ajuns să aibă atât de mult venin împotriva clubului la care a activat, atât ca jucător, cât și ca antrenor? Un răspuns pe scurt la această întrebare l-a oferit Gabi Tamaș (40 de ani), în dialog cu prosport.ro. „Mie ce nu-mi place e să te autopropui la o echipă. Adică gesturile astea sunt copilărești. Dacă te vrea la echipa respectivă, te va lua. Astea sunt niște românisme“, a spus Tamaș, cu referire directă la ce a făcut Șumudică, în încercarea de a ajunge pe banca Rapidului.

Ce n-a spus Tamaș e că derapajele repetate ale lui Șumudică i-au adus prăbușirea, ca antrenor. Pentru că, începând din 2021, românul e într-un picaj profesional.

Un „dinte“ împotriva conducerii clubului

Pentru Șumudică venirea cuplului Victor Angelescu – Dan Șucu în fruntea clubului a fost o veste proastă. Pentru că vorbim despre doi oameni care se țin departe de scandaluri și au un alt tip de discurs, comparativ cu alți finanțatori din fotbalul nostru. Timp de aproape doi ani, Angelescu și Șucu s-au opus venirii lui Șumudică la Rapid, pentru că au realizat că sunt incompatibili cu un antrenor care dă din buric la victorii sau face circ la conferințe.

Mai mult decât atât, atacurile permanente ale lui Șumudică la adresa Rapidului l-au scos de pe listă șefilor pentru postul de antrenor, așa cum era și firesc. Despre acest aspect a vorbit Victor Angelescu, anul trecut, când șomerul Șumudică se tot autopropunea la Rapid.

„În primul rând, mi se pare puțin greu să ne gândim că-l punem pe Șumudică pentru că, în ultimii ani, a criticat nonstop ceea ce se întamplă la Rapid. Atâta timp cât nu ești de acord cu patronatul, cu centenarul, cu ceea ce face clubul, cu oamenii din club și ai anumite reacții, atunci mi se pare incredibil să spui că poți să fii numit antrenor. Tu vii, arunci cu pietre nonstop, anunți că vrei să fii antrenor și că ești rapidist... Mi se pare incredibil, totuși. Faci anumite declarații, ba că nu vei lucra cu anumite persoane, ba că ăsta nu e Rapid, după care te aștepți să fii pus antrenor... mi se pare destul de greu de gândit. Ar trebui să se decidă care e opinia lui, nu se poate schimba de la o zi la alta. Ca si antrenor, sunt convins că e foarte, foarte bun. Dar nu contează doar asta sau că ești rapidist. Atâta timp cât arunci cu pietre, cum vrei să lucrăm împreună?“, a spus Angelescu.

Firește, după aceste declarații, omul cu puterea de decizie la club, Dan Șucu, a bătut palma cu Cristiano Bergodi. Iar Șumudică a devenit și mai înverșunat împotriva Rapidului. Doar că intensitatea atacurilor sale a scăzut, cât timp a prins un nou contract în Turcia, la Gaziantep, între septembrie 2023 – martie 2024.

Șucu l-a trimis „la plimbare“

După o nouă experiență ratată în fotbalul turc, Șumudică s-a întors în țară și s-a instalat în studiourile emisiunilor sportive. De unde și-a reluat încercările de a-și croi un drum spre banca Rapidului.

Cum play-off-ul sezonului trecut a fost o catastrofă fotbalistică pentru giuleșteni, fostul atacant a sperat, din ce în ce mai mult, că va fi numit în funcție, după interimarul Bogdan Lobonț, pentru începutul sezonului 2024-2025. Iar când Dan Șucu l-a convocat la discuții, Șumudică credea că, în sfârșit, și-a atins obiectivul, după cum a și povestit, ulterior.

„Eu m-am întâlnit cu domnul Șucu de două ori și am stat de vorbă cu el o oră. Mi-a lăsat o impresie extraordinară. Când am plecat de la dânsul, mă ducea la lift, îmi punea mâna pe spate. Când intram în lift, îmi și spuneam în gând: <<Este, bă, sunt antrenorul Rapidului!>>. Șucu mă făcea să cred că sunt antrenorul Rapidului. Îmi zicea: <<Domnul Șumudică, ce bine vedeți fotbalul… Incredibil! Și ce impresie proastă am avut despre dumneavoastră>>. M-am dus până la mașină și am sunat-o pe nevastă-mea: <<Gata, hai că semnez!>>. Și în două zile…boom… Neil Lennon!“, a povestit Șumudică pentru „Fanatik“.

S-au trezit și fanii care erau de partea lui

Numai după această relatare ne putem da seama cât a „fiert“ Șumudică, în momentul numirii lui Neil Lennon la Rapid. De aici și „analizele“ sale care au demonstrat că, pur și simplu, „radiază“, văzând cum experimentul Lennon s-a dovedit a fi un eșec mare de tot. Despre această situație a scris și jurnalistul Dan Udrea (Prima Sport), într-un editorial publicat pe golazo.ro. Udrea a explicat că până și fanii Rapidului, care cândva ar fi vrut să-l vadă pe Șumudică antrenor, au ajuns să-l renege, tocmai pentru că s-au prins că își dorește răul clubului.

„Poate că Șumudică ar trebui să se analizeze. Și să realizeze că toate acțiunile lui, din culise, cu scopul de a-l denigra și de a-l expune pe Lennon, tocmai pentru ca nord-irlandezul să fie demis, au ajuns și la urechile suporterilor. Care, oricât de mult l-ar aprecia pe Șumudică, au ajuns să realizeze și ei că acesta face doar rău clubului în încercarea, realmente disperată, de a ajunge antrenor acolo. Șumudică a promis în urmă cu ceva timp că se va schimba. Nu s-a schimbat. A rămas același personaj alunecos, care, conform unor martori, a fost bosumflat câtă vreme Rapid a condus în meciul cu Gloria Buzău. Iar când nou-promovata a egalat, și mai ales după ce meciul s-a terminat 1-1, Șumudică și-a revenit la verva lui deosebită. Era mulțumit că Rapid nu câștigase, ceea ce, în planurile lui, îl apropia pe el de banca tehnică“, e un fragment din textul semnat de Dan Udrea.

Mai departe, jurnalistul Prima Sport a subliniat că Șumudică, cândva considerat un „nebun simpatic“, a devenit, între timp, incompatibil cu un club de talia Rapidului, tocmai din cauza derapajelor sale comportamentale.

„Lumea în care trăim, fotbalul de astăzi au evoluat, s-au civilizat. Nu cred că mai e loc de caterincă ieftină și de circ de proastă calitate. Nu mai e momentul pentru antrenori care să vină la conferință și să-și dea jos pantalonii. Aceste vremuri au trecut. Iar Șucu și-a asumat și a trecut cu brio acest test“, a adăugat Udrea în textul său pentru golazo.ro.

Și Șucu e omul compromisului...

Doar că Dan Udrea s-a înșelat, cel puțin cu ultima parte a textului său excelent! Pentru că până și Dan Șucu s-a dovedit a fi un om al compromisului. După aproape 2 ani în care nici n-a vrut să audă de Marius Șumudică, acționarul majoritar al Rapidului și-a încălcat principiile și, aseară, a bătut palma cu antrenorul de 53 de ani.

Potrivit „Fanatik“, lui Șumudică i s-a oferit un contract „beton“, după ce plecarea lui Neil Lennon s-a oficializat. Concret, înlocuitorul nord-irlandezului va primi 20.000 de euro pe lună și va avea bonusuri consistente de performanță. Pentru o clasare pe locurile 2-3, Șumudică va încasa 100.000 de euro. Iar dacă va cuceri titlul, prima sa pentru acest obiectiv va fi de 500.000 de euro, cu condiția ca Rapid să pătrundă și în faza grupelor într-o competiție UEFA intercluburi.

Așadar, încă o dată s-a dovedit că în fotbalul nostru grav „bolnav“, bunul simț e pentru fraieri, iar antrenorii cu tupeu și cu gura mare își vor atinge mereu scopul. Probabil, de aceea, au și plecat de aici tehnicienii care sunt din alt „aluat“, precum Cosmin Olăroiu, Răzvan Lucescu și Ladislau Bölöni. Și nici nu s-au mai uitat înapoi, în ciuda tuturor ofertelor pe care le-au primit, de-a lungul anilor.

*Marius Șumudică pentru „Fanatik“: Sunt băiatul care vorbește mult. Rezultatele Rapidului îmi dau dreptate. Tata mi-a spus că și atunci când se vorbește de bine, și când se vorbește prost de mine, să fiu bucuros că se vorbește, asta denotă că însemn ceva.

*Marius Șumudică pentru „Fanatik“: Am aceleași emoții ca atunci când am fost campion cu Rapid, ca jucător. E una dintre cele mai fericite zile din viața mea! Suntem obligați sa schimbăm situația din clasament pentru ca e un club foarte bine organizat din toate punctele de vedere. Timpul e scurt, trebuie sa câștigăm meciuri, puncte. Avem cei mai buni suporteri din România și m-am întors acasă.

Un singur mandat dus până la capăt din 2021 încoace

Pierzând timpul cu manevre și jocuri de culise, Marius Șumudică s-a îndepărtat, treptat, de rezultatele bune pe care le-a avut, ca antrenor, totul culminând cu titlul (2015-2016) și Supercupa României (2016-2017), trofee pe care le-a cucerit cu Astra Giurgiu.

Începând din 2021 însă, de când a fost dat afară de la Gaziantep când era pe primul loc în Superliga turcă – președintele s-a enervat că încerca să forțeze obținerea unei măriri salariale în plin sezon, profitând de rezultatele sale bune – cariera antrenorului Marius Ninel Șumudică a luat-o la vale. În ultimii trei ani și jumătate, el a avut o singură formație la care a stat într-un sezon, cap-coadă. Vorbim despre Al-Raed (Arabia Saudită), unde a adunat 31 de meciuri: 9 victorii, 7 egaluri, 15 înfrângeri. În rest, românul n-a rezistat nicăieri un sezon întreg, după cum demonstrează cifrele sale de mai jos:

*Rizespor (25 ianuarie – 4 martie 2021): 7 meciuri

*CFR Cluj (2 iunie – 28 august 2021): 15 meciuri

*Malatyaspor (14 octombrie 2021 – 7 februarie 2022): 17 meciuri

*Al-Shabab (23 martie – 30 iunie 2022): 11 meciuri

*Gaziantep (8 septembrie 2023 – 6 martie 2024): 28 de meciuri

De la această ultima formație, Șumudică a făcut tot posibilul să nu fie dat afară. Cu precizarea că a preluat echipa într-o mare criză, fără niciun punct după patru etape. Și, inițial, părea că a redresat situația, dovadă și punctele strânse, 19 în total, până la finalul anului 2023.

Apoi însă, treptat, Gaziantep a reintrat în vrie. În 2024, cu Șumudică pe bancă, turcii au avut 11 meciuri în campionat: o victorie cu ultima clasată Istanbulspor (3-1), șase remize, patru înfrângeri. Deși românul insista că va redresa corabia, conducerea i-a reziliat contractul. Ceea ce s-a dovedit a fi o decizie inspirată! Pentru că înlocuitorul său, turcul Selçuk Inan (39 de ani), chiar a reușit să salveze Gaziantep de la retrogradare, terminând campionatul precedent pe locul 11 din 20, după ce luase echipa de pe locul 18, după plecarea lui Șumudică.

