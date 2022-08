Cum a reacționat Gigi Becali după ce FCSB a obținut calificarea în grupele Conference League

Gigi Becali a avut o prim─â reac╚Ťie dup─â calificarea echipei sale ├«n grupele Conference League. Patronul celor de la FCSB a vorbit despre juc─âtorii pe care i-a remarcat ├«n aceast─â partid─â.

Juc─âtorul care l-a impresionat pe patronul de la FCSB a fost Florinel Coman despre care a spus c─â a fost "demen╚Ťial". Cel mai bun juc─âtor de pe teren, ├«n opinia lui Becali, a fost Cordea, urmat de Coman.┬á

ÔÇ×Coman a fost demen╚Ťial, pas─â de gol, 11 metri. A fost extraordinar. Pe primul loc ├«l pun pe Cordea ╚Öi pe locul doi pe Coman. Pe Edjouma de ce, c─â a dat un gol? M-a╚Ťi ├«ntrebat dac─â am remarcat. Dac─â sunt bucuros de calificare, pentru ce m-ai ├«ntrebat de Tavi Popescu? ╚śti╚Ťi cum a jucatÔÇŁ, a spus Gigi Becali, la PRO Arena.

Gigi Becali a fost mul╚Ťumit de jocul echipei sale ╚Öi a f─âcut calculul dup─â calificarea ├«n grupele Conference League.

ÔÇŁImportant e c─â am c├ó╚Ötigat, c─â lu─âm bani, ca s─â putem s─â cre╚Ötem. Trei milioane lu─âm fiecare (n.r.- FCSB ╚Öi CFR). Dac─â c├ó╚Ötig─âm, 500.000 de victorie ├«n grupe. Mai dau bani de la mine? Am luat p├ón─â acum un milion, plus trei milioane pentru calificare de euro, 1,5 milioane din bilete, 1,5 din marketpool ╚Öi meciuri.

Deci vreo ╚Öapte milioane! Mai dau de la mine vreun ban? Acum o s─â vin─â spectatori ╚Öi ├«n campionat. N-am, domnul Naum, nicio treab─â. Acum orice ban pe care-l investe╚Öti aduce plus valoare. Dac─â ai echip─â mai bun─â, cre╚Öte cota juc─âtorilor ├«n ConferenceÔÇŁ, a transmis Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club, de pe Digisport.