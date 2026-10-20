 Cristiano Ronaldo a fost suspendat și amendat după ce a părăsit cantonamentul naționalei | adevarul.ro
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Cristiano Ronaldo a fost suspendat și amendat după ce a părăsit cantonamentul naționalei

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Federația Portugheză de Fotbal (FPF) a decis modul în care va fi sancționat Cristiano Ronaldo (41 de ani). Atacantul a fost suspendat pentru 30 de zile pentru că a părăsit cantonamentul echipei naţionale în urma unui conflict cu selecţionerul Jorge Jesus, în 30 septembrie. De asemenea, CR7 a fost amendat.

Supărat că e rezervă, Ronaldo a plecat direct la vestiar după meciul cu Norvegia
Supărat că e rezervă, Ronaldo a plecat direct la vestiar după meciul cu Norvegia Foto: EPAImages

Cum suspendarea are caracter retroactiv, intrând în vigoare începând cu 30 septembrie, Ronaldo va fi din nou disponibil pentrru următoarea fereastră dedicată meciurilor internaţionale, de la jumătatea lunii noiembrie. Pe de altă parte, atacantul a fost amendat cu 255 de euro, conform unui comunicat publicat pe site-ul FPF.

Conflictul dintre fotbalist și antrenor s-a produs în ultimele zile din septembrie. Potrivit fotbalistului, totul a pornit de la faptul că Jesus l-a pus să se încălzească timp de o jumătate de oră, la meciul cu Norvegia, însă, în cele din urmă, nu l-a trimis pe teren. De asemenea, el era anunțat ca rezervă la partida cu Danemarca. După ce a plecat cu avionul personal de la Copenhaga, cel care este căpitanul Portugaliei a fost suspendat provizoriu.

Potrivit presei portugheze, acesta risca o suspendare între o lună şi şase luni. La câteva zile după gestul său, fotbalistul şi-a cerut scuze fanilor portughezi şi coechipierilor săi, confirmând totodată o ruptură totală în relaţia cu selecţionerul Jorge Jesus. „Nu sunt un jucător oarecare. Sunt căpitanul echipei, iar acest lucru constituie o circumstanță agravantă. Mi-am cerut deja scuze, dar știu că acțiunile trebuie să aibă consecințe”, a scris fostul atacant al echipelor Manchester United și Real Madrid.

Jucătorul l-a acuzat pe antrenorul în vârstă de 72 de ani că i s-a adresat într-o manieră autoritară şi că "nu s-a ţinut de cuvânt", lăsându-l pe banca de rezerve pentru partida din Liga Naţiunilor. „Dacă sunt apt din punct de vedere fizic (...) şi după ce îmi voi ispăşi suspendarea care îmi va fi impusă, voi fi disponibil - aşa cum am fost întotdeauna până acum - să joc şi să câştig alături de echipa noastră naţională", a scris câştigătorul a cinci Baloane de Aur, care deţine totodată recordul de selecţii şi este cel mai bun marcator din istoria Portugaliei, cu 146 de goluri în 234 de meciuri.

Pedro Proenca, preşedintele Federaţiei portugheze de fotbal (FPF), a declarat recent: „Cu toţii, fără excepţie, ne dorim să fim împreună în luna noiembrie". Ceea ce înseamnă că lui Ronaldo i s-a lăsat ușa deschisă către echipa națională.

Portugalia a câştigat toate cele patru meciuri disputate în Liga Naţiunilor - ultimele trei fără Ronaldo - şi s-a calificat în sferturile de finală. Lusitanii mai au de disputat încă două partide în Grupa a 4-a: în 14 noiembrie, pe teren propriu împotriva Danemarcei, şi trei zile mai târziu, în deplasare, împotriva Ţării Galilor.

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