Revenire spectaculoasă pentru Cășuneanu: Victorie cu mâna în ghips, la Baia Mare

Cu o mână în ghips, acesta nu doar că a câștigat categoria dedicată mașinilor cu caroserie deschisă, dar și-a bătut propriul record personal cu peste 5 secunde.

După acest succes, Cășuneanu l-a devansat în top pe Alexandru Pițigoi, cel care îi luase locul în fotoliul de lider după absența de la Straja. În acest moment, cu două etape înainte de final, pilotul de pe Skoda Fabia RS5 are 77 de puncte, în timp ce Pițigoi (Porsche 911) are un punct mai puțin. Al treilea clasat pe podiumul categoriei este Dudu Șenchea (Mitsubishi Evo 9), la mare distanță, cu un total de 48 de puncte.

„VICTORIE! Un rezultat la care nici nu visam acum două săptămâni, când eram convins că tot sezonul este compromis. Cu mâna în ghips, am mers la Super Rally Deva pentru a vedea dacă pot pilota. Rezultatul de acolo m-a încurajat să iau startul la etapa de viteză în coastă din acest weekend. Tot efortul și sacrificiul nu au fost în zadar. Am câștigat la Categoria I, am revenit pe primul loc în clasament după patru etape și mi-am bătut recordul personal pe acest traseu cu aproape cinci secunde. Sunt mândru de mine și echipa mea care mi-a fost alături în fiecare moment. Mulțumesc, SOCAR Romania, Modex, Artera Blue și Impuls Leasing pentru suport! Vă mulțumesc și vouă pentru fiecare mesaj de încurajare, au contat enorm pentru încrederea mea la fiecare start. Full gas!”, a scris Cășuneanu pe pagina sa de facebook.

La Open, Cășuneanu a fost depășit doar de piloți aflați la bordul unor prototipuri. La debutul său în prima divizie a Campionatului Național de Viteză în Coastă. Pe un prototip Nova Proto, Jerome France a fost mai cel mai rapid în acest weekend, devanându-i inclusiv la Categoria II pe Emil Ghinea (Norma M20F) și Octavian Ciovică (Radical SR8), piloții aflați în lupta pentru titlu de la această categorie.