Claudiu Răducanu, surprins cărând un căruț în centrul Craiovei. Cum explică: „Nu îmi este rușine”

Fostul golgeter al Stelei, acum în vârstă de 46 de ani, a comentat pe pagina de socializare imaginile apărute pe rețelele sociale în care apare cărând un căruț.

După ce s-a retras din fotbal în urmă cu mai bine de un deceniu, Claudiu Răducanu s-a stabilit la Craiova, orașul său natal, unde susține că administrează mai multe afaceri.

El a fost surprins în una din zile trăgând de un cărucior, adică ”la munca de jos”, dar a reacționat pe pagina sa de Facebook, răspunzând celor care au comentat imaginile.

Fostul golgheter al Superligii a preluat fotografiile, pe care le-a explicat.

„Ați încercat să îmi denigrați imaginea, dar încă nu vă pot da această satisfacție. Nu am ajuns să car moloz cu roaba. Muncesc pentru business-ul familiei mele și nu îmi este rușine. Ca să am succesul pe care îl am acum, bunurile materiale pe care le am acum, trebuie să muncesc la propriile afaceri. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că muncesc pentru afacerile mele și nu muncesc pentru alții. Vă aștept și la spălătoria mea să mă pozați și acolo. Mai pregătesc un nou business. Când e gata vă aștept și acolo la poze. Să vă dea Dumnezeu după suflet și să fiți sănătoși. Vă pup, fanii mei.

P.S. În Centrul Vechi am spațiul meu, în Bariera Vâlcii am spălătoria mea și în curând vă voi surprinde cu un alt business”, a scris Claudiu Răducanu pe contul personal de Facebook.

Un fotbalist cu umor involuntar

Claudiu Răducanu a ieșit în evidență, de-a lungul timpului, cu multe momente amuzante. El a declarat că își dorește să locuiască într-un „blocnotes”.

În perioada când evolua la Bielefeld, Claudiu a ieșit într-o seară să cumpere bere, iar niște români, recunoscându-l, l-au abordat ca să-l salute printre tarabele de zarzavaturi unde nimerise. Intrase într-o hală deasupra căreia scria „Neumarkt” (Piața Nouă), dar Răducanu venise acolo știind că „Neumarkt” e un brand de bere.

Ajuns la 46 de ani, unul dintre ultimii atacanți importanți ai Stelei a terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport din Craiova, iar acum este profesor de sport la o școală din orașul să natal.

Poreclit „Blocnotes”, Claudiu Răducanu s-a cumințit după viața tumultuoasă pe care a avut-o în timpul carierei de fotbalist, dar și după. În 2014, fostul atacant era arestat în Cancun, Mexic, pentru folosire de carduri false. Mai mult, acesta a vrut să mituiască polițiștii mexicani, dar într-un final a fost eliberat după ce a plătit o cauțiune de 1.750 de dolari.

Atacantul s-a recăsătorit în 2019. Alături de actuala soție, Claudiu are și o fetiță, pe care o postează în nenumărate rânduri pe pagina sa de Instagram.