Cine este Virgil Ghiță, eroul naționalei din meciul cu Austria. Omul care ține aprinse speranțele tricolorilor ascunde o suferință adâncă

Virgil Ghiță, 27 de ani, eroul puțin scontat al României din meciul cu Austria, după ce a punctat în prelungiri și a adus victoria tricolorilor, a făcut primii pași în fotbal la LPS Pitești.

El a trecut și pe la juniorii lui FC Argeș, înainte de a fi adus la Academia Hagi, locul unde argeșeanul și-a făcut junioratul (2011-2017), unde a fost coleg cu Ianis Hagi (26 de ani), cel care i-a centrat la gol.

În 2017, a debutat la Viitorul, pentru care a evoluat până în 2022, când a fost acontat de polonezii de la Cracovia. Debutul la națională îl înregistrase în septembrie 2021, într-o victorie reușită de „tricolori” cu Liechtenstein, scor 1-0. A avut rol de rezervă, intrând în loc lui Nedelcearu.

La doar avea doar 23 ani, Virgil Ghiță trecea printr-un moment dificil. În octombrie 2021, în perioada în care Ghiță evolua la Viitorul, mama fotbalistului a încetat din viață. Aceasta suferea de o boală necruțătoare.

La un an distanță de la pierderea mamei, stoperul s-a transferat în Polonia, iar Mircea Lucescu a declarat că a vrut să-l aducă în Ucraina, la Dinamo Kiev. Între timp s-a căsătorit, devenind la rândul său tatăl unui băiețel.

„Este un gol aparte, una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea.Mă așteptam, am văzut mingea la Ianis, avem o conexiune aparte, ne știm bine. Eu cred că am făcut un meci foarte bun, este unul dintre cele mai bune făcute de noi. Golul trebuia să vină mai devreme, nu atât de târziu. Cred că am meritat, cu o echipă ca Austria. Cu siguranță au venit cu gândul la victorie, dar am început foarte tare meciul”, a spus Virgil Ghiță, după România - Austria.