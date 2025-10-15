Ceartă la căpătâiul lui Roger Lukaku, tatăl internaționalului belgian: „Suntem extorcați de anumite persoane”

Internaționalul belgian Romelu Lukaku, fotbalist legitimat la formația italiană Napoli, reclamă faptul că rudele îl împiedică să-și îngroape tatăl, decedat recent, în Belgia. Postările de pe rețelele de socializare ale lui Romelu și ale fratelui său, Jordan, exprimă neînțelegerile familiale care au împiedicat aducerea trupului în Europa din Republica Democrată Congo și înmormântarea la Bruxelles: „Acum înțelegem de ce tatăl nostru ne-a ținut departe de niște rude”.

Romelu și Jordan Lukaku își plâng tatăl, Roger, decedat acum mai bine de două săptămâni, dar nu vor mai putea să-și ia rămas bun de la el așa cum și-ar fi dorit. Cei doi frați au plănuit să organizeze înmormântarea în Belgia, dar alte rude au împiedicat acest lucru.

Romelu a făcut anunțul, publicând o postare pe Instagram în care a dezvăuit conflictul, vorbind și în numele fratelui său.

„După cum știți, plănuisem să facem înmormântarea vinerea aceasta, dar, din cauza unor decizii luate la Kinshasa, ceremonia va avea loc acolo. Tatăl nostru a murit pe 28 septembrie, iar noi, ca frați, am încercat tot posibilul să-i aducem trupul în Europa, dar am simțit că suntem extorcați de anumite persoane. Dacă tatăl nostru ar fi aici astăzi, nu ar accepta. Ne frânge inimile să nu-l putem însoți cu demnitate până la odihna sa de Apoi. Din păcate, unii oameni au încercat să ne saboteze. Acum înțelegem de ce tatăl nostru ne-a ținut departe de anumite rude. Dumnezeu să-ți binecuvânteze sufletul, tată! Te iubim! Vă mulțumim tuturor pentru mesajele voastre; le apreciem foarte mult”, a scris atacantul de la campioana Italiei.