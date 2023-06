Brazilianul Eric, dezvăluire incredibilă: Decizie luată de dragul României VIDEO

Eric de Oliveira Pereira (37 de ani) e, în mod cert, un străin îndrăgostit de România! Ajuns aici, în 2007, după un transfer de la Metropolitano la Gaz Metan Mediaș, simpaticul sud-american a scris istorie în campionatul nostru intern. Dovadă că a și devenit cel mai bun marcator străin din prima ligă românească. Această performanță a realizat-o, în februarie 2022, în tricoul celor de la Voluntari. Atunci, Eric și-a trecut în cont golul cu numărul 65 în campionatul românesc.

După retragerea din activitate, brazilianul a trecut și printr-o perioadă nefastă, suferind de depresie. Vorbim despre o problemă cu care se confruntă mulți foști sportivi de performanță. Din fericire, Eric a fost reabilitat de Hagi, care l-a angajat la Farul Constanța, unde fostul atacant se ocupă de comunicarea cu jucătorii brazilieni, sosiți în lotul „marinarilor“.

Prezent acum la podcastul Business Philosophy al jurnalistului Romeo Chiriac, în parteneriat cu Domeniile Sâmburești, Eric a făcut câteva declarații remarcabile și a dezvăluit cum a refuzat o oferă de două milioane de euro de la naționala Moldovei, în speranța de a juca pentru România! Din păcate, visul său nu s-a îndeplinit, deși, de-a lungul anilor, s-a vorbit de mai multe ori despre naturalizarea lui Eric.

Ce a declarat Eric, invitat la Business Philosophy?

*Am avut ofertă de două milioane de euro să joc în naționala Moldovei, în 2013, când eram pe val cu Pandurii în Liga Europa. Atunci am refuzat Moldova, pentru că am dorit să joc pentru România. Dar azi aș accepta-o. N-am vrut să aleg banii din Moldova și am ales România. Dar România nu m-a ales.

*A fost dorința mea să joc în naționala României. E un subiect mai delicat că n-am jucat, prefer să-i dau pas. Pentru cei care nu m-au vrut, spun doar că o să vin acum din spate. Copilului meu îi interzic să joace în naționala Braziliei, doar pentru România!

VEZI, INTEGRAL, PODCASTUL CU ERIC