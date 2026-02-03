BOMBĂ: DIICOT a anchetat blaturi la pariuri din fotbalul românesc. Cum s-a soluționat dosarul

În spațiul public există declarații privind posibila existență a unui dosar la DIICOT despre pariurile ilegale din fotbalul românesc. Afirmațiile au fost făcute, printre alții, de fostul parlamentar Cristian Rizea.

Playresponsibly publică astăzi răspunsul oficial dat de instituția statului despre acest subiect, după ce s-au solicitat informații și a înaintat numele lui Gigi Becali, patronul campioanei FCSB.

DIICOT a confirmat faptul că în aprilie 2024 a fost declanșată urmărirea penală in rem (care vizează faptele, iar nu persoane), dar dosarul a fost închis din lipsă de probe după un an și două luni.

„Urmare a solicitării dumneavoastră formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă comunicăm următoarele:

În cauza la care faceți referire, la data de 02.04.2024, a fost dispusă începerea urmăririi penale in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. (1) Cod penal, și înșelăciune, faptă prevăzută de art.244 alin. (1) și (2) Cod penal, raportat la art. 256' Cod penal.

Ulterior, având în vedere că din probatoriul administrat nu au rezultat indicii privind existența în materialitatea lor a infracțiunilor reținute, la data de 10.06.2025, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus clasarea cauzei.

În ceea ce privegte persoana nominalizată în solicitare, aceasta nu a figurat în cauză”, a comunicat DIICOT pentru sursa citată.