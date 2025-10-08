Bloomberg a stabilit cine este primul fotbalist miliardar din istorie

CR7 mai stabilește un record. Potrivit Bloomberg, Cristiano Ronaldo, 40 de ani, a devenit primul fotbalist miliardar din istorie.

Principala agenție americană de știri financiare estimează averea netă a portughezului la aproximativ 1,2 miliarde de euro. O contribuție-cheie la averea netă a fostului atacant al echipelor Manchester United, Real Madrid și Juventus ar proveni, pe lângă sponsorizările sale profitabile cu Nike și Armani, din prelungirea contractului său cu Al-Nassr, semnată în iunie anul trecut, care i-ar fi adus portughezului peste 400 de milioane de dolari.

CR7 nu are nicio intenție să se oprească. „Cred că mai am multe de oferit echipei naționale și fotbalului. Vreau să continui să joc încă câțiva ani, dar nu mulți, ca să fiu sincer. Sunt sigur că atunci când mă voi retrage, voi fi mulțumit pentru că voi fi dat totul”, a spus el, primind „Premiul Globe Prestige” la Premiile Oscar din Portugalia.

„Știu că nu mai am mulți ani de jucat, dar vreau să profit la maximum de puținul timp pe care îl am. Filosofia mea este să trăiesc zi de zi. Fără planuri pe termen lung. Mă bucur de fiecare zi și de fiecare sesiune de antrenament”, a adăugat lusitanul promovat la seniori de Ladislau Boloni, la Sporting Lisabona.