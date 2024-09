Salariul lui Bănel Nicoliță la echipa din Liga a 4-a. Adversarii își fac poze cu el chiar și în timpul meciurilor

Bănel Nicoliță a revenit în fotbal, semnând în vară cu CSO Vălenii de Munte, echipă din Liga 4 Prahova. Fostul internațional, ajuns la 39 de ani, a fost convins să joace cu o primă de instalare consistentă, de 3.000 de euro, și cu un salariu ”de uzină”, de 3.000 de lei pe lună.

„Sunt la Vălenii de Munte acum, e bine. Și adversarii mă așteaptă cu 2-3 ore înainte de meci, să vină să facă poze cu mine. Am avut meci la ora 18.00 și m-am dus cu două ore înainte. Era lume acolo, mă așteptau cu căruțele, cu bicicletele. Bravo, tată, asta e bucuria mea. Eram pe teren, ieșeam să fac poze, iar intram. Asta e cea mai mare bucurie a mea, după ce m-am lăsat”, a povestit Bănel Nicoliță, unul dintre cei mai îndrăgiți jucători români, pentru Fanatik.

La un mic după partide

”Știți ce bază au făcut oamenii ăia acolo la Vălenii de Munte? Mi-au dat doi an contract, până la 45 de ani sunt acolo. Îmi dau 30 de milioane (n.r. – lei vechi) pe lună, plus că am luat ceva la semnătură. Am luat 3.000 de euro. Mă duc doar la meciuri, unde să mă mai duc (n.r. când a venit vorba de antrenamente)? Avem primă de promovare cam de 4-5.000 de euro. După meciuri mai stăm la un mic, la o bere. Eu nu stau că sunt cu mașina, stau departe, dar un mic îl mănânc”, a declarat Bănel Nicoliță.

Nicoliță a jucat în cariera sa la Dacia Unirea Brăila, Poli Timișoara, FCSB, Saint-Etienne, FC Nantes, FC Viitorul, CS Făurei, ASA Târgu Mureș și Aris Limassol. Ca fotbalist profesionist, el a câștigat de două ori titlul în campionatul intern, o Cupă și o Supercupă în România, toate cu FCSB.