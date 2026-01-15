Australian Open 2026, tragerea la sorți. Sorana Cîrstea este singura tricoloră care evită un cap de serie în primul tur

Trei românce sunt pe tabloul principal la Melbourne, dinte care două dintre ele sunt în formă. Jaqueline Cristian (27 de ani, 37 WTA), Sorana Cîrstea (35 WTA, 41 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, 76 WTA). Primele două sunt într-o formă sportivă care le oferă speranțe că vor putea merge câteva tururi.

Tragerea la sorți pentru Australian Open 2026, din această dimineață, nu a fost deloc prietenoasă cu jucătoarele din România. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele din primul tur, iar două dintre ele vor intra direct în focuri împotriva unor capi de serie.

Sorana Cîrstea este singura dintre românce care evită un cap de serie în runda inaugurală, însă nici pentru ea tragerea nu poate fi considerată favorabilă. Veterana noastră va juca în primul tur cu Eva Lys, ocupanta locului 39 WTA, o jucătoare aflată în plină ascensiune.

Nemțoaica traversează cea mai bună perioadă a carierei și are deja un precedent solid la Melbourne, unde anul trecut a ajuns până în optimi, venind din postura de lucky loser, după ce o eliminase inclusiv pe Jaqueline Cristian. Parcursul ei s-a oprit atunci în fața Igăi Swiatek.

Sorana vine la Australian Open după retragerea de la Adelaide, unde a decis să nu mai continue competiția din motive medicale. Dacă va trece de Eva Lys, Cîrstea ar putea avea un duel extrem de complicat în turul secund, cel mai probabil cu Naomi Osaka, care joacă în primul tur împotriva croatei Antonia Ruzic.

Misiune grea pentru Cristian

Cea mai grea misiune din primul tur îi revine însă Jaquelinei Cristian. Românca va da piept cu Karolina Muchova, fost număr 8 mondial și actuala ocupantă a locului 19 WTA, cap de serie la această ediție.

Bilanțul direct este categoric în favoarea cehoaicei, care s-a impus în toate cele trei confruntări anterioare, fără să piardă vreun set. Mai mult, Cristian a câștigat doar 12 game-uri în aceste meciuri, ceea ce face ca Muchova să pornească clar favorită.

Jaqueline vine după un tur trei la ediția precedentă a Australian Open, unde a fost eliminată chiar de Eva Lys. În cazul unui rezultat-surpriză cu Muchova, românca ar urma să joace în turul doi cu învingătoarea meciului dintre Alycia Parks și Alexandra Eala, iar în turul trei ar putea întâlni o altă favorită, Emma Navarro.

Ruse are avantajul meciurilor directe

Gabriela Ruse va avea și ea un debut complicat, urmând să o înfrunte pe Dayana Yastremska, cap de serie și ocupantă a locului 26 WTA. Interesant este că, deși ucraineanca este favorită pe hârtie, Ruse a câștigat ambele dueluri directe disputate până acum.

Cele două s-au întâlnit pe zgură, la Hamburg, în 2021, și în calificările US Open 2023, iar românca s-a impus de fiecare dată. Acest istoric oferă motive de optimism înaintea duelului de la Melbourne.

Dacă va reuși să o elimine pe Yastremska, Gabriela Ruse va juca în turul doi cu Alja Tomljanovic sau o jucătoare venită din calificări, iar în turul trei ar putea avea o confruntare de foc cu Mirra Andreeva.