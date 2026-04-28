Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
A fugit de gura lui Becali, dar a dat de ghilotina arabilor. Un internațional român s-a adaptat în străinătate

Adrian Șut (26 de ani) nu s-a adaptat la Al-Ain, club care vrea să renunțe la serviciile mjlocașului central român după doar 4 luni. 

Adrian Șut, în galben, la echipa națională FOTO Facebook
Adrian Șut, în galben, la echipa națională FOTO Facebook

Adrian Șut, fotbalist care cocheta cu prima reprezentativă înainte să plece în străinătate, nu i-a făcut fericiți pe arabi, în cele 10 partide bifate în toate competițiile din actualul sezon. Conducerea clubului l-a trecut pe lista neagră.

Situația lui Adrian Șut la Al-Ain, club pentru care Mirel Rădoi a jucat în perioada 2011-2014, iar Anghel Iordănescu și Ilie Balaci au stat pe banca echipei, s-a complicat la scurt timp după transferul de la FCSB, de unde a vrut să plece cu orice preț, sătul de criticile des exprimate în public de patron.

Conducerea grupării din Emiratele Arabe Unite analizează rezilierea contractului, deși jucătorul are contract până în vara anului 2028. Al-Ain a plătit aproximativ 1,4 milioane de euro pentru transferul său. 

Al-Ain a întocmit deja o listă neagră pe care sunt trei jucători care vor fi puși pe liber, la finalul sezonului. După evaluarea făcută de antrenorul Vladimir Ivic, conducerea a decis să se debaraseze de cei trei fotbaliști, astfel încât în locurile lor să fie aduși alții, iar echipa să fie mai puternică, în vederea participării în Champions League.

În capul listei plecărilor e fundașul central, Kouame Autonne. Acesta a fost exclus deja din planurile antrenorului Vladimir Ivic, care preferă alte soluții pentru linia de fund. Al doilea nume de pe lista neagră e cel al lui Adrian Șut.

Conducerea a luat decizia de a-l pune pe liber pentru că mijlocașul român nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor fanilor și al staff-ului tehnic. Prin plecarea lui Șut, Al-Ain va aduce un mijlocaș de clasă mondială, care să ridice nivelul echipei. În fine, al treilea jucător care va fi pus pe liber de Al-Ain e Nassim Chadli, care a fost deja împrumutat, la Bani Yas, pentru partea a doua a sezonului”, au notat jurnaliștii.

FCSB-ului nu i-a mers prea bine fără Șut, care era unul dintre căpitanii echipei, Cel adus să-l înlocuiască, Ofri Arad (27 de ani), nu a impresionat. Israelianul a devenit noul jucător al FCSB-ului pe 20 ianuarie. Gruparea din Capitală a anunțat că intenționează să-l readucă pe Șut.

