Ana Bogdan, rezultat magnific: A învins jucătoarea care a „pensionat-o“ pe Serena Williams

Ana Bogdan (29 de ani, 65 WTA) încheie sezonul în forță! Ceea se vede, în primul rând, în locul ocupat în clasamentul mondial, unde românca a fost pe 113 WTA, la finalul sezonului 2021.

Acum, Ana Bogdan traversează o formă foarte bună, cu 11 victorii în ultimele 13 partide. Grație acestui bilanț, ea a jucat finala de la Varșovia – pierdută cu Caroline Garcia – și a cucerit titlul, la Iași. Din păcate, în calificările de la US Open, Ana s-a oprit în turul II, după o înfrângere cu Contreras Gomez (177 WTA). S-a redresat însă repede, astăzi, în primul tur de la Portoroz, turneu de categoria WTA 250, găzduit de Slovenia.

Aici, Ana Bogdan a făcut un meci mare cu Ajla Tomljanovici (Australia, 29 de ani, 34 WTA). Vorbim despre jucătoarea care a eliminat-o pe Serena Williams, la US Open 2022, în turul III. După acest meci, americanca și-a și încheiat glorioasa carieră, în circuitul WTA. Tomljanovici, în schimb, a avansat până în sferturile de la US Open, unde a cedat doar în fața lui Ons Jabeur (28 de ani, 2 WTA) care, ulterior, a jucat finala, la New York.

Primul set, o nebunie!

În duelul Ana Bogdan – Tomljanovici, primul set a fost cu o răstunare spectaculoasă de situație! Pentru australianca a avut 5-3 și minge de set pe serviciul adversarei! Ana a rezistat însă, s-a apropiat la 5-4, după care a luat și următoarele trei game-uri pentru a se impune cu 7-5!

În actul secund, egalitatea s-a păstrat până la 4-4. La acest scor, Tomljanovici s-a distanțat decisiv, câștigând cu 6-4.

Apoi însă, Ana Bogdan a făcut furori! Pentru că de la 1-1 încolo, în decisiv, pe teren a existat o singură jucătoare, cea din România. Care și-a adjudecat victoria, după 2 ore și 34 de minute: 7-5, 4-6, 6-1.

Ruse, învinsă dramatic

În turul II de la Portoroz, Ana Bogdan va juca fie cu Zidansek (91 WTA), fie cu Zakharova (161 WTA).

Tot astăzi, în runda inaugurală de la Portoroz, Gabriela Ruse (24 de ani, 96 WTA) a fost învinsă de Lesia Tsurenko (Ucraina, 33 de ani, 92 WTA), scor 1-6, 6-4, 4-6.