Ana Bogdan, după înfrângerea din finala Transylvania Open: „Nu a fost ziua mea norocoasă”

Ana Bogdan a declarat, duminică seara, după ce a pierdut în finala turneului Transylvania Open, că nu a fost ziua ei norocoasă, dar a promis că va munci în continuare pentru a câştiga marele trofeu la Cluj-Napoca, potrivit Agerpres.

Ea le-a mulţumit fanilor, organizatorilor şi familiei şi a mărturisit că emoţiile trăite la acest turneu au fost extrem de intense. “Vă mulţumesc din suflet pentru toate emoţiile, toată adrenalina şi tot ce am simţit în această săptămână datorită vouă. Aceste clipe nu le-am mai trăit niciodată pe un teren de tenis, aşa că datorită vouă sunt aici şi trăiesc acest moment acasă. Mi-am dorit să ajung în finală şi să câştig, dar nu a fost ziua mea norocoasă. Ştiu însă că voi munci în continuare pentru a ridica trofeul cel mare, cel pe care mi-l doresc foarte mult", a spus jucătoarea română de tenis.

În ceea ce priveşte turneul, Ana Bogdan a declarat că este “cel mai bun din lume” pentru ea. “Acest turneu este incredibil, este cel mai bun 250 WTA din lume pentru mine. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au contribuit la organizare şi au depus atâta muncă pentru ca acest turneu să aibă loc. Mulţumesc familiei mele, echipei mele, oamenilor care care sunt în spatele cortinei şi care sunt zi de zi alături de mine. Vreau să muncesc la fel pentru a ne îndeplini visul. Acesta este doar un prim pas în drumul lung care ne aşteaptă. Este un drum frumos pe care îmi doresc să merg cu inima deschisă şi să ridic cele mai frumoase trofee din lume”, a adăugat ea.

Ana Bogdan i-a transmis adversarei sale din finală că speră ca într-o zi să reuşească să o învingă. “Karolina, eşti o mare campioană, felicitări pentru tot ceea ce ai reuşit săptămâna asta, dar şi în întreaga ta carieră! Sper ca într-o bună zi să am ocazia să câştig împotriva ta", a afirmat jucătoarea română.

Karolina Pliskova i-a răspuns spunându-i că acest lucru se va întâmpla. “Ana, cred că ai avut o săptămână foarte bună, felicitări şi chiar cred că vei reuşi să mă învingi într-o zi. Eu am avut cea mai bună săptămână de mult timp. Auzisem că aici este un turneu mare şi am văzut asta când am venit, m-am simţit foarte bine aici. Ştiu că publicul a fost azi împotriva mea, dar vreau să vă mulţumesc şi vouă. Sper să ne revedem la anul, până atunci voi studia limba română pentru a vă vorbi în română”, a precizat jucătoarea cehă.

Karolina Pliskova (31 ani, 78 WTA) a câştigat turneul Transylvania Open, singurul de nivel WTA 250 din România, după ce a învins-o pe românca Ana Bogdan cu 6-4, 6-3, duminică, în finala desfăşurată în BT Arena din Cluj-Napoca. Ea şi-a trecut în palmares al 17-lea său titlu WTA, primul după aproape patru ani.

Tenismena Ana Bogdan s-a ales cu un cec de 20.830 de dolari şi 163 de puncte WTA, în timp ce Pliskova a fost recompensată cu 35.250 de dolari şi 250 de puncte WTA la simplu. Turneul de la Cluj-Napoca, desemnat cel mai bun din lume la categoria WTA 250 în 2022 şi 2023, a fost dotat cu premii totale de 267.082 de dolari.