Amicalul Republica Moldova-România, promovat cu ajutorul piesei care a „rupt” la Eurovision VIDEO

Vecinii României au ales să apeleze la formația Zdob și Zdub și la Frații Advahov, care interpretează piesa „Trenulețul” pentru a promova amicalul dintre cele două țări. Melodia subliniază legăturile puternice dintre România și Republica Moldova.

Amicalul dintre România și Republica Moldova urmează să aibă loc pe 20 noiembrie, la 20.30, pe Stadionul Zimbru din Chișinău.

Cel mai recent meci contra Moldovei, tot un joc de verificare, s-a disputat în februarie 2007, la Bucureşti, scor 2-0, goluri Mazilu şi Mutu.

Un alt amical cu Slovenia

România va mai avea un meci amical cu Slovenia pe 17 noiembrie la Cluj Arena.

Ultimul duel cu Slovenia a avut loc în august 2012, un meci amical, la Ljubljana, scor 3-4, goluri Papp, Torje şi Grozav pentru România.

Cele două meciuri amicale din noiembrie vor fi ultimele jocuri de pregătire ale naţionalei României înainte de startul preliminariilor Euro 2024.

Grupele care au ca miză calificarea la turneul final vor fi trase la sorţi pe 9 octombrie, la Frankfurt, iar campania se va desfăşura, între martie şi noiembrie 2023, în perioadele dedicate meciurilor internaţionale.

Piesa „Trenulețul”, un fenomen etno-rock

Moldova s-a clasat pe locul 7 la Eurovision 2022 cu piesa „Trenulețul”, acumulând 253 de puncte: 14 din partea juriului şi 239 de la public. Trupa Kalush Orchestra din Ucraina este câştigătoarea Eurovision Song Contest 2022, cu piesa „Stefania”. Aceasta a acumulat punctajul maxim, 631 de puncte, dintre care 439 au fost din partea publicului.

Combinaţia etno-rock care a adus Republica Moldova în finala Eurovision este acum cea mai cerută melodie în concertele Zdob şi Zdub.

„Am zis hai să facem un hit. Am băut un şpriţ, pe urmă am muncit vreo cinci ani şi iată am făcut un hit”, a povestit Roman Iagupov, solistul trupei Zdob şi Zdub, despre modul în care a fost făcută piesa.

Membrii formației au fost distinşi cu medalia „Meritul diplomatic”, gradul III.