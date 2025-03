A reînceput râca istorică dintre Lucescu și Iordănescu. Replica tăioasă dată de Tata Puiu

Retras din circuit, Anghel Iordănescu, 74 de ani, a jucat rolul de avocat pentru fiul său, Edward, și i-a dat replica lui Mircea Lucescu (78 de ani). Selecționerul s-a plâns că a preluat o națională pe care n-a dorit-o nimeni și de la care a dat bir cu fugiții fostul selecționer, după Euro 2024.

„Il Luce” a mai afirmat că România n-a făcut mare brânză la Campionatul European, unde a reușit să învingă doar Ucraina, iar statistica a fost îngrijorătoare și l-a scos în evidență pe portarul Florin Niță (37 de ani). La o zi după izbucnirea lui Lucescu, Iordănescu senior i-a luat apărarea fiului, care nu dorește să intre în polemică și i-a lăsat această „plăcere” tatălui său. Cu un trecut la Dinamo și la Steaua, Lucescu și Iordănescu au fost mereu în tabere opuse și și-au disputat titlul neoficial de „cel mai mare antrenor al României”.

Anghel Iordănescu a intervenit la TV, la Digi, și i-a dat replica lui Mircea Lucescu:

„Văd că selecționerul se irită destul de ușor. Ar fi o performanță uriașă prin prisma faptului că am lega două competiții majore. Ar fi bine pentru fotbal, pentru jucători și pentru cel care îi antrenează... Jocul a lăsat de dorit din mai multe punct de vedere.

Cred că selecționerul ar trebui să se gândească la prezent. Ar trebui să uite cât mai repede trecutul. Fostul selecționer a lăsat o echipă competitivă, funcțională, care ne-a dus la Euro. Fostul selecționer a clădit această generație. Mircea Lucescu, dacă are dreptate undeva, are prin prisma faptului că orice antrenor, când preia o echipă, își dorește să urce, să ridice nivelul, să facă un pas în plus ca exprimare.

Eu îmi doresc să reușească acest lucru. Important este că un selecționer are dreptate doar atunci când rezultatele îl confirmă. Un antrenor de națională nu poate să plece de la națională decât atunci când nu reușește în mandatul avut. El are obligația să îndeplinească obiectivul. Din ce înțeleg, obiectivul este calificarea la Campionatul Mondial. Cel mai important e să mergem la Mondial.

Jocul îl analizează suporterii, îl analizăm noi, toți ceilalți. Suntem doar spectatori. Din punctul meu de vedere, selecționerul ar face bine să se concentreze pe prezent și pe viitor. Au trecut 8 luni de la plecarea fostului selecționer. Haideți să îl lăsăm liniștit. El nu intră în aceste jocuri și în polemică”, a spus Anghel Iordănescu la „Fotbal Club” de la Digi Sport.

România are doar 3 puncte după două jocuri în Grupa H de Mondiale. Învinsă de Bosnia acasă, 0-1, naționalas-a impus în San Marino cu 5-1, iar în luna iunie are de jucat cu favorita Austria și cu Cipru.