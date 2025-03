Mircea Lucescu prezintă adevărata stare a naționalei: Nu se credea în această echipă. S-ar putea să nu reușesc

Mircea Lucescu (79 de ani), selecționerul naționalei României de fotbal a României, a revenit cu explicații după declarația în care se arăta dispus să plece de la cârma tricolorilor. Antrenorul are o singură victorie în actuala campanie, 5-1 cu San Marino, și un eșec, 0-1 cu Bosnia-Herțegovina, în Grupa H pentru Cupa Mondială 2026.

„Il Luce” a recunoscut la postul Digi Sport că resimte presiunea și a explicat că nimeni nu credea cu adevărat în potențialul primei reprezentative, socotită în continuare de nivel inferior, și că prestația de la EURO 2024 a însemnat o victorie răzleață, cu Ucraina.

„Nu mă angajam, dacă nu simțeam că pot să fac asta. Nimeni nu voia să ia echipa asta. De ce nimeni nu voia să ia echipa asta? De ce antrenorul (n.r. - Edi Iordănescu) nu a continuat cu acea pregătire? Trebuia să continue cu un ciclu de cinci ani. Care a fost motivul pentru așa ceva? Înseamnă că nu se credea în această echipă”, a spus Lucescu, la Digi Sport. Printre cei care au refuzat să preia naționala după turneul final continental se numără Gică Hagi (60 de ani).

„Nu se credea în această echipă, în potențialul de a merge mai departe. M-am angajat, s-ar putea să nu reușesc, este obligația mea! Obligația mea este să fac din acest băieți niște băieți care să-și dorească să joace acolo, respectând tot ce s-a făcut înainte.

Să nu uităm că la EURO am obținut o singură victorie, contra Ucrainei. Să nu uităm și lucrurile astea. Am mers pe ideea să se construiască o echipă care să joace cu sufletul”, a adăugat „Il Luce”, criticat că nu l-a convocat la națională pe golgheterul Superligii, Louis Munteanu, dar mai ales pentru că jocul echipei lasă de dorit. Unii specialiști au amintit că Lucescu senior n-a reușit ca selecționer la reprezentativa Turciei.

Tehnicianul afirmă că a reușit să schimbe fața echipei, deși omite să spună a avut în față rivali modești. „Am avut posesia undeva la 70%, noi nu aveam asemenea posesie, aveam 40%. San Marino nu trecea de jumătate. I-am obligat să facă ceea ce am vrut noi, nu ce au vrut ei. Am fost la Euro, dar am fost pe primul loc la mingile salvate de portar. Au fost 17 intervenții”.