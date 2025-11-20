A refuzat investiția care l-ar fi făcut milionar. Reacția sinceră a fostului internațional: „Ce, sunt eu fraier?”

Gabriel Torje (35 de ani) a rememorat un episod care, dacă s-ar fi încheiat altfel, l-ar fi putut transforma în milionar.

Fostul internațional român a povestit cum a refuzat, fără să stea prea mult pe gânduri, oportunitatea de a investi în Bitcoin chiar în perioada în care se pregătea de transferul de la Dinamo la Udinese, în anul 2011.

La acel moment, moneda virtuală valora doar 5 dolari, departe de cota uriașă pe care o are astăzi, și anume aproximativ 76.800 de dolari. Bitcoin, lansat în 2009, este o monedă digitală descentralizată, bazată pe tehnologia blockchain, iar de-a lungul anilor a făcut numeroși investitori bogați.

Gabriel Torje: ”Puteam să dau lovitura, dar am zis nu”

Fostul mijlocaș al lui Dinamo, Espanyol și Udinese a recunoscut că propunerea venise insistent, însă a preferat să nu se implice într-un domeniu pe care nu îl cunoștea. Decizia s-a dovedit a fi una dintre marile ocazii ratate ale carierei sale.

”Da, am investit. Am investit și prost, am și pierdut, am și alte investiții, dar le țin pentru mine deocamdată. Nu crypto, sau d-astea. Ce? Eu-s fraier? În 2011, când mi-au spus mie de Bitcoin, am zis «Lasă-mă, bă, cu Bitcoinul și cu astea, știu eu ce să fac cu banii».

Iau eu de 10.000 Bitcoini, ce să fac cu ei? Să am acum 50.000.000 de euro? N-are rost. (n.r. Ironic). Eu am avut pe cineva care m-a sunat șase luni, în fiecare zi, imaginează-ți. Îmi zicea «Uite, e bine. Uite, e bine. Uite, e bine». «Bă, te rog eu frumos, lasă-mă cu astea, vrei să mă arzi cu 10.000? N-am nevoie».

Dar și eu puteam să zic, ia 10% măcar și bagă-i acolo. Mergeam și dădeam câte 500-600 de lei în fiecare zi la cafenele, pe sucuri, apă și cafea. Nu mă duceam o săptămână la suc și cumpăram Bitcoin”, a declarat Gabriel Torje, potrivit iAMsport.

Adi Popa: ”Bă, ăsta vrea să mă păcălească!”

Adi Popa a dezvăluit că, în urmă cu 13 ani, chiar în perioada transferului de la Concordia Chiajna la Steaua, a primit o ofertă uluitoare: 100 de Bitcoin în schimbul contului său de Age of Empires.

„În 2012-2013, mă jucam un joc pe telefon, Age of Empires, și mai plusam la el, ca să ai orașul puternic. Și zic: «Băi, nu mai, zici că sunt copil mic!». Aveam meciuri în Champions League și stau să mă joc și mă enervam la joc, mă mai bătea câte unul, zic «nu mai, gata, îl vând».

Și am găsit un băiat din America care îmi dă 100 de Bitcoin pe el, pe joc, să-i dau contul meu. Și zic «bă, ăsta vrea să mă păcălească!». Ăla zice «îți dau 100 de Bitcoin pe el»”., a declarat Adi Popa, în trecut, privit sursei citate anterior.