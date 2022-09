Timothée Chalamet, primul bărbat de pe coperta „Vogue“ UK FOTO

Actorul american Timothée Chalamet este primul bărbat care apare pe coperta ediției britanice tipărite a revistei Vogue în cei 106 ani de existență, relatează The Guardian.

În imaginea de pe coperta revistei, în ediția din luna octombrie a anului 2022, Chalamet poartă un colier din perle. Fotografia a fost realizată de editorul Edward Enninful.

În interviul acordat revistei, actorul a dezvăluit că Leonardo DiCaprio i-a oferit câteva sfaturi legate de carieră atunci când au lucrat împreună la comedia distribuită de Netflix „Don’t Look Up”, care a fost lansată în anul 2021.

„Fără droguri tari și fără filme cu supereroi”, a fost sfatul primit de la celebrul actor, a afirmat el.

Pe lângă rolurile pe care le-a jucat în „Dune” și „Little Women”, Timothée Chalamet este cunoscut și pentru stilul său vestimentar.

Editorul Edward Enninful a afirmat că a așteptat să vină clipa ca un bărbat să apară pe coperta revistei de modă.

Într-un interviu video acordat editorului, Chalamet a declarat că este o „onoare” să fie pe coperta Vogue.

Actorul american este primul bărbat care a apărut pe coperta tipărită a revistei britanice, însă unii utilizatori ai rețelei de socializare Twitter au amintit că Zayn Malik a apărut pe o copertă digitală în anul 2018.

Iar, în anul 2020, ediția din SUA a revistei l-a avut pe copertă pe Harry Styles, care a fost îmbrăcat în rochie.

Timothée Chalamet a devenit o vedetă internațională, după apariția sa din anul 2017 în filmul „Call Me by Your Name”, care i-a adus și o nominalizare la Oscar.