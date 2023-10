Richard Roundtree a murit la vârsta de 81 de ani. Starul din „Shaft” se lupta cu o boală necruțătoare VIDEO

Richard Roundtree, cunoscut în special pentru rolul interpretat în seria de filme „Shaft”, a murit marți, 24 octombrie, la Los Angeles, în urma unui cancer pancreatic. Actorul avea 81 de ani, relatează People.

Managerul Patrick McMinn a fost cel care a confirmat pentru sursa citată moartea actorului.

„Artists & Representatives Agency regretă pierderea prietenului și clientului nostru Richard Roundtree", a transmis agenția.

Actrița Gabrielle Union, care a jucat alături de actor în serialul „Being Mary Jane”, a declarat: „Să lucrez cu Richard Roundtree a fost un vis. Să stau cu el și cu familia noastră din Being Mary Jane a fost mereu o plăcere, am avut parte de cele mai bune povești și râsete".

„El a fost ÎNTOTDEAUNA cel mai tare om din încăpere, cu cea mai BUNĂ energie și oamenii alergau la propriu să vină să-l vadă. Era pur și simplu cel mai bun și toți îl iubeam", a mai adăugat ea.

Actrița Sheryl Lee Ralph a declarat: „Când eram adolescentă, visam să cresc și să-l întâlnesc pe Richard Roundtree. L-am întâlnit și ce ființă umană minunată".

Născut la 9 iulie 1942, în New Rochelle, New York, Richard Roundtree a urmat cursurile liceului din orașul natal și a jucat în echipa de fotbal a instituției. În anul 1961, a obținut o bursă la University of Southern Illinois pentru a evolua în echipa de fotbal, dar a renunțat doi ani mai târziu pentru a se dedica actoriei și modellingului.

În același an, Roundtree a defilat în cadrul unei prezentări de modă, Ebony Fashion Fair. În anul 1967, Roundtree s-a alăturat Negro Ensemble Company și a primit rolul lui Jack Johnson, campionul de box la categoria grea, în producția companiei de teatru „The Great White Hope".

Roundtree a jucat apoi cel mai notabil rol al său, cel al detectivului particular John Shaft, în 1971, în filmul de succes „Shaft", dar și în celelalte două pelicule.

În anul 1993, actorul a fost diagnosticat cu cancer de sân.