Vedetele de la Hollywood care au cei mai mulți copii. Angelina Jolie și Alec Baldwin, în top

Mai multe vedete de la Hollywood se pot lăuda, pe lângă o carieră de succes, de o familie numeroasă.

Alec Baldwin, apariție rară cu tot familionul pe covorul roșu

Alec Baldwin (65 de ani) și soția lui, Hilaria (39 de ani), au împreună șapte copii. Aceștia au apărut zilele trecute în formula completă, la Festivalul Internațional de Film din Hamptons. În fotografia surprinsă zilele trecute la eveniment, Hilaria apare ținând-o în brațe pe mezina familiei, Ilaria (1 an), în timp ce Alec Baldwin e înconjurat de restul copiilor lor: Carmen (10 ani), Rafael (8 ani), Leonardo (7 ani), Romeo (5 ani), Eduardo (3 ani) și Măría Lucía (2 ani). Actorul, care se laudă cu o avere de 70 de milioane de dolari, și soția lui își împart sarcinile atunci când vine vorba de creșterea celor șapte copii, pentru ca niciunul să nu se simtă copleșit. Alec Baldwin mai are un copil, pe Ireland (27 de ani), din relația cu Kim Basinger.

Madonna are șase copii

Madonna (65 de ani) are și ea o familie numeroasă. Diva are șase copii, Lourdes Maria Ciccone (26 de ani) – din relația cu actorul Carlos Leon, Rocco Ritchie (23 de ani) – din căsnicia cu Guy Ritchie, și alți patru copii adoptați: David Banda (18 ani), Mercy James (17 ani) și gemenele Stella și Estere (11 ani). Despre rolul de mamă, Madoona, care are o avere de 850 de milioane de dolari, a spus că i-a schimbat viața. „Nimeni nu îți dă un manual cu instrucțiuni. A crește copii este o operă de artă”, a mărturisit artista, în urmă cu câteva luni, potrivit The Independent.

Mama eroină

Angelina Jolie (48 de ani) este considerată mama eroină de la Hollywood. Actrița are șase copii, trei adoptați: Maddox (22 de ani), Pax (19 ani), Zahara (17 ani) și trei biologici, din mariajul cu Brad Pitt – Shiloh (17 ani) și gemenii Vivienne Marcheline și Knox León (15 ani). „Nu sunt o mamă bună, în adevăratul sens al cuvântului. Nu sunt făcută să fiu casnică și să am grijă de copii. Mă descurc datorită copiilor, care mă ajută, dar nu mă pricep deloc la asta... Îi iubesc. Simt că suntem o echipă grozavă!”, a explicat Jolie, care deține o avere de 120 de milioane de dolari, pentru revista Vogue. Pitt și Jolie au fost împreună timp de 12 ani și s-au despărțit în 2016. Divorțul a fost finalizat în 2019, iar lui Brad i s-a acordat custodia comună și legală a celor cinci copii minori ai lor în 2021.

