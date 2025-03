„Regina Întunericului” și-a sărbătorit ziua de naștere. Mesajul macabru scris pe tortul în formă de sicriu

Gabriela Lucuțar, cunoscută ca „Regina Întunericului” a organizat vineri, 21 martie, o petrecere pe cinste, într-un restaurant din București, cu ocazia zilei sale de naștere.

Gabriela Lucuțar, patroana unei cunoscute firme de pompe funebre, a împlinit pe 16 martie vârsta de 41 de ani. Cu această ocazie, „Regina Întunericului” a organizat o petrecere, câteva zile mai târziu, într-un restaurant din Capitală, unde a invitat nume sonore din showbiz-ul românesc.

Gabriela Lucuțar a schimbat mai multe ținute, însă atracția serii a fost rochia neagră, mulată, cu spatele gol.

Și tortul a fost unul pe măsura așteptărilor. Aceasta a ales să își sărbătorească ziua de naștere cu un desert care reflectă natura afacerii sale în domeniul înmormântărilor de lux. Tortul a fost în formă de sicriu, având un mesaj macabru: „La mulți ani, regino! Hai că ați petrecut cu mine, urmează să vă petrec eu pe voi!”.

„Am mai adăugat un an în fila vieții, sincer nu-mi pare rău, am primit de la viață mai multe decât am cerut, ce poate fi mai frumos și mai împlinit decât o viață așa cum nu ți-ai fi imaginat… O viață plină…”, scria aceasta, pe Facebook, pe 16 martie.

Gabriela Lucuțar a dezvăluit, recent, pentru Click! ce alimente își au locul în stilul său de viață.

„Ce anume mănânc? Nu prea mănânc. Am o singură masă pe zi și încerc să mănânc sănătos! Niciodată fast-food sau prăjeli. Nu sunt adepta ciorbelor, decât de pește, căci îngrașă foarte mult, însă mănânc supe creme de linte, dovleac, ciuperci. Ador însă supa de creveți. În general, cam evit mâncarea gătită. Aș mânca foietaj toată ziua, dar este bombă calorică și foarte dăunător sănătății”, a spus Regina Întunericului.

Aceasta recunoaște că nu poate renunța la pofta de dulce.

„Recunosc că nu pot adormi, dacă nu mănânc ceva dulce, puțină ciocolată neagră sau câteodată mă mai răsfăț cu câte o bomboană cu ciocolată sau cu câte o prăjitură. Îmi este poftă de dulce tot timpul. Iar câteodată înlocuiesc masa, singura de altfel, cu un baton proteic dulce. Sunt absolut convinsă că nevoia de dulce o resimt pentru că mă consum foarte mult, zi de zi, cu tot ce înseamnă profesia mea, copiii...”, a spus aceasta.