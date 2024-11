Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Silviu Prigoană a ajuns, miercuri seară, la București. Până în acest moment nu a fost anunțată data și nici cimitirul unde va fi înhumat.

Gabriela Lucuțar, patroana unei cunoscute firme de pompe funebre, căreia i se mai spune și „Regina Întunericului”, a ieșit public si a anunțat că se va ocupa de funeraliile lui Silviu Prigoană, care i-ar fi făcut o listă de doleanțe pe care le voia respectate la moartea lui.

E scandal mare în jurul înmormântării omului de afaceri. Adriana Bahmuțeanu a acuzat-o, miercuri seara în direct la TV, pe Regina Întunericului că ar ține la secret funeraliile fostului ei soț, după ce a semnat un contract de confidențialitate cu Honorius Prigoană

Gabriela Lucuțar a mers, în cursul zilei de miercuri, împreună cu fiul cel mare al afaceristului, Honorius Prigoană, și au ridicat trupul neînsuflețit de la INML, apoi a plimbat sicriul prin trei locuri din Brașov și Poiană, aceasta fiind una dintre doleanțele defunctului. Sicriul cu trupul neînsuflețit al afaceristului a ajuns, miercuri seară, la București, informează Click!.

→ Imaginea 1/2: Așa arată cavoul lui Silviu Prigoană din Cimitirul Evanghelic Lutheran foto: Click!

Au două variante

Adriana Bahmuțeanu a acuzat-o pe Gabriela Lucuțar că ar fi vorbit cu Honorius Prigoană să facă la secret înmormântarea.

„Am un contract de confidențialitate cu Honorius. Se poate spune când și unde îl vom îngropa dacă am această informație de la familie, de la Honorius, în speță. Eu am ajuns astăzi în București. Nu cred că este cineva care nu-ți permite să vezi copiii. Se va întâmpla și lucrul acesta la un moment dat. Honorius știe. Eu nu am niciun plan. Îmi fac meseria mea. Nu am ce să am, încă suntem prietene. Putem să nu fim nimic dacă ea nu își dorește. Eu am un contract. Sunt anumite dorințe lăsate de la Silviu Prigoană. Puneți-vă în locul meu. Eu îmi fac meseria. Încă nu s-au decis când va fi înmormântarea. Au două variante și nu știu ce să aleagă. Nu știu absolut nimic (nr: dacă va fi o slujbă la biserică). Honorius a vorbit cu preotul, nu eu. Nu vă pot spune unde este acum sicriul. Am ajuns cu el la București Nu sunt planuri ascunse, doar se respectă dorințele lor! Domnul Prigoană a avut trei dorințe, am reușit să respectăm două dintre ele. Să vedem dacă vom reuși acum s-o îndeplinim și pe a treia”, a explicat Gabriela Lucuțar, la Antena Stars.

Adriana Bahmuțeanu a cedat nervos și a izbucnit în lacrimi la TV, rugând-o pe Gabriela Lucuțar să vorbească cu Honorius să o lase să-și vadă copiii, pe Maximus și Eduard.

„Gabriela, te implor vorbește cu Honorius și spune-i să mă lase să îmi văd copiii. Ei sunt traumatizați. De două zile eu nu pot să îi iau în brațe să ne plângem împreună(…) Am fost soția lui Silviu Prigoană timp de 13 ani. Sunt mama copiilor lui. Consider că e moral să particip la această înmormântare, la acest eveniment. Nu înțeleg cum se poate face așa ceva. De ce nu mă lasă Honorius să îi văd pe băieți, să îi strâng în brațe și să plângem împreună că ei sunt acum într-un șoc. Eu sunt unicul lor părinte. Numai un om fără suflet face așa ceva, nu lasă o mamă să-și vadă copiii. Este inuman”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

Tot miercuri seară, Adrian Cristea, cunoscut publicului ca Bursucu`, a postat pe Youtube ultimul interviu cu Silviu Prigoană, realizat în urmă cu două săptămâni și care trebuia să aibă premiera, marți 12 noiembrie, în ziua în care afaceristul a murit.

Prigoană a spus că va fi înhumat sub tatăl său!

Silviu Prigoană pare să fi simțit că i se apropie sfârșitul. În podcastul realizat de Bursucu, omul de afaceri a vorbit despre cavoul pe care-l are și despre relația cu Dumnezeu.

Silviu Prigoană a vorbit deschis despre moartea lui, descriind cu lux de amănunte cavoul unde își va dormi locul de veci, din Cimitirul Evanghelic Lutheran, de lângă Bellu.

Prigoană a spus că este pregătit pentru moarte și că a stabilit deja locul unde va fi, „sub tata”.

„E singurul lucru de care nu trebuie să ne fie frică pentru că e un lucru natural exact despre asta vorbea mai devreme lucrul natural și istoria ar trebui să se continue. Normal că sunt pregătit, am și locul pregătit sub tata. Noi avem un cavou și tata e la etajul trei eu la doi și după mine următorii e treaba lor. Mi-am cumpărat de 30 de ani că așa era moda. Eu nu am cumpărat cavoul ăla din motive de să-mi pregătesc viața veșnică. Noi avem o relație personală cu un administrator de la un cimitir cimitirul luteran”, a spus Prigoană, precizând însă că a vorbit cu fiul lui să fie incinerat, de frică să nu fie plimbat „de moaște”.

Întrebat dacă îi este frică de moarte, Prigoană a spus că nu, că este pregătit, că are și locul bine stabilit.

„De ce să mi fie frică? Niciodată în viață de nimeni! Eu cu Dumnezeu am o relație specială, avem telefonul roșu și eu discut personal cu el că nu mă pot duce la biserică să mă rog de exemplu pentru că 7 miliarde de cetățeni se roagă la el dacă exact când mă rog eu stă cu spatele și atunci folosesc telefonul roșu. Dar a avut șanse Dumnezeu, că nu l-am deranjat niciodată încă. Nu știu, să vedem ce o să mai urmeze”, a spus Silviu Prigoană.

Silviu Prigoană a murit fulgerător, marți 12 noiembrie, cu o lună înainte să împlinească 61 de ani. Afaceristului i s-a făcut rău într-un restaurant din zona Bran unde mergea frecvent.

I s-au făcut manevre de resuscitare timp de aproape oră, însă în zadar, fiind declarat decesul. Ulterior, după necropsie s-a stabilit cauza morții: infarct miocardic.