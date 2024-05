Gala Muzeului Metropolitan (Met) din New York, între vedete extravagante şi protestatari arestaţi

Gala Muzeului Metropolitan (Met) din New York, un eveniment situat la răscrucea dintre modă, cultură populară şi filantropie, a adunat şi la această ediţie o mulţime de vedete. În timp ce acestea îşi etalau ţinutele strălucitoare, afară poliţia făcea arestări în rândul protestatarilor împotriva războiului din Gaza.

Ediţia 2024 a Galei Muzeului Metropolitan a fost inspirată de cartea „The Garden of Time”, de J.G. Ballard, şi a avut drept cod vestimentar „frumuseţile adormite” şi „grădina timpului”, motiv pentru care creaţiile au pus accent pe natură, potrivit Agerpres.

Bad Bunny, cunoscut cântăreţ de muzică reggaeton, a dat tonul, purtând un costum închis la culoare, o pălărie mare evocând perioada dinastiei Tudorilor şi cu un buchet negru, asortat.

La începutul evenimentului , actriţa Zendaya s-a remarcat printr-o o rochie în tonuri de albastru electric şi smarald, cu voal şi pene delicate, pentru ca pe parcursul serii să-şi schimbe lookul, apărând cu o rochie cu trenă lungă, neagră, şi o pălărie plină de trandafiri.

De altfel, Zendaya, în vârstă de 27 de ani, şi Bad Bunny, de 30 de ani, au avut rolul de gazde ale galei, alături de Jennifer Lopez, care a purtat o rochie Schiaparelli transparentă şi strălucitoare, de actorul Marvel Chris Hemsworth şi de redactorul-şef al Vogue, Anna Wintour.

Florile au fost omniprezente. Brodate, sub formă de volane, pe trenele rochiilor, ca ornamente, ele au fost văzute la ţinutele actriţei Uma Thurman, rapperiţei Nicki Minaj, cântăreţelor Erykah Badu şi Camila Cabello şi la cea mai ascultată artistă francofonă, Aya Nakamura. Cântăreaţa sud-africană Tyla a purtat o rochie cu aluzie la „nisipurile timpului” atât de mulată, încât a fost nevoie să fie luată în braţe pentru a putea urca treptele.

Afară, protestari şi fani

Pe parcursul serii, câteva sute de manifestanţi pro-palestinieni s-au apropiat de muzeul care găzduia evenimentul, scandând împotriva războiului din Gaza. Poliţia, care a arestat mai multe persoane, i-a ţinut, însă, la distanţă, în spatele unor bariere.

În spatele altor bariere, sute de fani încercau să zărească celebrităţile. Unii dintre ei au fost probabil dezamăgiţi de faptul că Rihanna, una dintre cele mai aşteptate vedete, nu şi-a făcut apariţia.

Ţinute extravagante şi aplicaţii tehnologice de top

Extravaganţa a fost asigurată de Lana Del Rey, ale cărei ramuri ce i se ridicau din rochie îi susţineau un baldachin de tul deasupra capului, dar şi de rapperiţa Cardi B, pentru a cărei trenă a fost nevoie de nouă ajutoare îmbrăcate în smochinguri. Ea a spus că întruchipează un „trandafir negru”.

Pe covorul galei a păşit, de asemenea, directorul TikTok, Shou Zi Chew, a cărui aplicaţie video ultra-populară pentru tineri, aflată, însă, în vizorul autorităţilor americane, a sponsorizat seara.

Scopul Galei Met este acela de a strânge fonduri pentru departamentul de modă al prestigiosului muzeu, The Costume Institute. Potrivit The New York Times, un loc la cina din acest an a costat 75.000 de dolari, iar o masă întreagă - 350.000 de dolari. Ediţia precedentă a adus încasări de aproximativ 22 de milioane de dolari.

Evenimentul are loc în prima zi de luni din luna mai şi însoţeşte deschiderea marii expoziţii anuale a The Costume Institute.

Anul acesta, Met a apelat la tehnologie pentru a-şi aduce la viaţă cele mai preţioase, originale şi fragile piese dintr-o colecţie extraordinară de 33.000 de haine şi accesorii ce acoperă mai multe secole de istorie a modei.

De asemenea, muzeul a colaborat cu OpenAI, specializat în inteligenţă artificială generativă, pentru a le oferi vizitatorilor ocazia de „a conversa” cu o personalitate mondenă newyorkeză din secolul XX, Natalie Potter, despre impresionanta rochie cu trenă pe care a purtat-o în ziua nunţii sale, la 4 decembrie 1930.