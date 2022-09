Meghan „a crezut că va fi Beyoncé a Marii Britanii“, dar a fost atât de nefericită încât s-a ajuns la Megxit

Jurnalistul britanic Valentine Low face dezvăluri surprinzătoare despre relația lui Meghan cu familia regală britanică, în cartea „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown“.

„The Times“ a publicat fragmente din viitoare carte a jurnalistului Valentine Low, care scoate la iveală vechi disensiuni și probleme de la Casa Regală. Este bine-cunoscut faptul că Meghan și familia soțului ei, Harry, nu au fost niciodată în relații bune, însă cartea arată că lucrurile au stat mai rău decât s-a crezut.

Valentine Low, jurnalist la „The Times“, a stat de vorbă cu mai multe surse apropiate Casei Regale, iar una dintre ele a dezvăluit că ducesa de Sussex „a crezut că va fi Beyoncé a Marii Britanii“, atunci când s-a căsătorit cu Harry.

Însă lucrurile nu au stat deloc așa și, în curând și-a dat seama că ura regulile stricte ale femiliei regale britanice. Mai mult, cuplul Harry-Meghan s-a simțit „încolțit și neînțeles“. Regina Elisabeta a II-a a fost nevoită să piciorul în prag după Megxit (anunțul ducilor de Sussex că renunță la toate tilurile și că părăsesc Marea Britanie – n.r.) și a spus despre cei doi că „fie acceptă (regulile – n.r.), fie pleacă“.

Jurnalistul scrie în carte că familia regală s-a reunit la un așa-numit „summit Sandringham“, la cinci zile după ce ducele și ducesa au anunțat că renunță la titluri, pe 8 ianuarie 2020. Regina a dorit ca membrii familiei regale să colaboreze pentru a găsi o soluție și au fost elaborate cinci scenarii posibile, inclusiv unul care prevedea ca Meghan și Harry să aibă în fiecare an câte o lună liberă de orice îndatoriri regale. Însă a fost o misiune imposibilă ca cele două lumi, regalitatea și celebritatea, să poată coexista.

„Meghan a crezut că va fi Beyoncé a Marii Britanii. În timp a descoperit că există atât de multe reguli ridicole, încât nici măcar nu putea să facă lucrurile pe care le putea face înainte, ca persoană privată“, a spus, în carte, un fost membru al staff-ului regal.

Meghan, dură cu angajații

Surse din Palat au susținut că Harry și Meghan primeau în mod constant cadouri (haine de la marile case de modă, parfumuri și bijuterii) atunci când locuiau la Palatul Kensington. Reprezentatntul lor a refuzat însă toate aceste articolele de lux, respectând protocolul conform căruia membrii familiei regale nu au voie să accepte cadouri comerciale. Însă acest lucru a condus la noi conflicte cu Meghan.

În alte pasaje din carte Meghan este descrisă drept o șefă autoritară, care are o atitudine urâtă față de angajații săi. Autorul descrie o întâlnire în care Meghan ar fi umilit o tânără în fața colegilor ei: „Dacă ar fi fost cineva căruia să-i pot cere să rezolve această sarcină, în niciun caz nu ți-aș fi cerut ție“. Mai mult, ducesa îi certa foarte des pe toți membrii staff-ului ei.