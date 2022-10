Loretta Lynn, legendă a muzicii country, a murit la 90 de ani. A fost o feministă convinsă, iar piesele ei au fost interzise

Loretta Lynn, o fată de miner devenită una dintre cele mai mari vedete ale muzicii country din Statele Unite, a încetat din viață marţi la vârsta de 90 de ani, a anunţat familia ei pe Twitter.

Lynn a murit în locuinţa sa din Hurricane Mills, Tennessee, a precizat familia într-o declaraţie."Iubita noastră mamă, Loretta Lynn, s-a stins în pace, în somn, acasă, la iubita ei fermă din Hurricane Mills", se arată în declaraţia familiei.

În lumea dominată de bărbaţi a muzicii country din anii '60 şi '70, Lynn şi-a construit o reputaţie de feministă "dintr-o bucată", suficient de îndrăzneaţă şi de talentată pentru a-şi scrie propriile cântece. Într-un interviu, Lynn a declarat că 14 dintre cântecele sale au fost interzise de posturile de radio.

"Nu am fost prima femeie din muzica country. Am fost doar prima care s-a ridicat şi a spus ceea ce gândea despre viaţă. Celorlalte le era frică să o facă", a declarat ea a declarat ea revistei Esquire în 2007. Lynn a avut peste 50 de hituri în Top 10.Artista a câştigat trei premii Grammy - unul pentru piesa "After The Fire Is Gone" cu partenerul său de duet Conway Twitty şi două în 2004 pentru munca depusă la albumul "Van Lear Rose", o colaborare cu rockerul Jack White de la White Stripes.

Autobiografia din 1976 a lui Lynn, "Coal Miner's Daughter", a intrat pe lista bestseller-urilor de la New York Times, iar Sissy Spacek a câştigat un Oscar pentru interpretarea cântăreţei în filmul cu acelaşi nume bazat pe carte.

În 2003, Lynn a primit un premiu Kennedy Center pentru contribuţia la cultura americană, iar în 2010, un premiu Grammy pentru întreaga carieră. Trei ani mai târziu, preşedintele Barack Obama i-a înmânat Medalia Prezidenţială a Libertăţii.

Vedeta a suferit un accident vascular cerebral în mai 2017, la puţin peste două săptămâni după ce îşi sărbătorise cea de-a 85-a aniversare şi o fractură de şold în ianuarie 2018.În 2021, cu o lună înainte de a împlini 89 de ani, a lansat albumul "Still Woman Enough", care include reînregistrări şi piese noi.